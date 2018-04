Monsano-Anconitana, i dorici vedono la vittoria del titolo: ecco come acquistare i biglietti

Per facilitare il compito dei tifosi biancorossi che vorranno seguire le sorti della squadra nella trasferta di domenica, che si giocherà presso il campo "P. Carotti" di Jesi (ore 16), contro il Monsano la società ha segnalato i punti dove si potranno acquistare i biglietti in prevendita al costo di 6 euro. Il costo del biglietto acquistato domenica sarà di 8 euro. Under 14 ingresso libero.



Island Cafè Torrette (Via Tronto, 4 – telefono 071.9207872).

Car Caffè, via Vallemiano 33 Via Valle Miano, 33 Ancona Tel.: 071 280 2073