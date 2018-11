L'Anconitana travolge il Marzocca e torna al successo: finisce in goleada

Ripartire subito dopo il pareggio di settimana scorsa contro la Vigor Senigallia. Era questo l'obiettivo per i ragazzi di mister Nocera, che oggi al Diana di Osimo scendevano in campo contro il Marzocca. E così è stato, nonostante qualche sbandamento iniziale e le tante assenze.

IL RACCONTO

Pronti via sono stati subito i padroni di casa a passare in vantaggio, merito del nono goal stagionale di Moschini, bravo ad approfittare di una dormita di Colombaretti e battere Lori in uscita. A quel punto la partita poteva prendere una piega pericolosa ma nel giro di 15 minuti i dorici sono riusciti a ribaltare la partita, prima con un bel guizzo di Piergallini e poi con Zaldua, oggi tra i migliori in campo. Nella ripresa il canovaccio della partita non è cambiato, con i dorici bravi a fare gioco e il Marzocca mortifero in qualche ripartenza. Dopo un miracolo di Lori ad evitare la rete del pareggio, nel finale sono arrivate le due reti prima di Zagaglia e poi di Venturim che hanno chiuso un match frizzante, nonostante la pioggia ed un campo in pessime condizioni. Con questa vittoria l'Anconitana tiene a distanza la Vigor Senigallia, in attesa del match di settimana prossima contro il Santa Veneranda.