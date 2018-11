Promozione, Olimpia Marzocca-Anconitana 1-2: SEGUI LA DIRETTA del match

Minuto 80 - Il match non ha più niente da dire. L'Anconitana ha chiuso la partita dopo il terzo goal di Zagaglia.

Minuto 75 - Entra Brunori ed esce Terrè per i padroni di casa mentre nell'Anconitana fuori Zagaglia per Mechri.

Minuto 71 - TRIS ANCONITANA!! Punizione battuta da Trombetta che vede la respinta non proprio perfetta di Brunelli. Sulla respinta arriva Zagaglia che di piatto porta i suoi sul 3-1.

Minuto 70 - Partita che in questo secondo tempo va a fiammate. L'Anconitana conquista un pericoloso calcio da fermo dai 20 metri.

Minuto 65 - OCCASIONE ANCONITANA. Zagaglia da praticamente 0 metri sbaglia un incredibile colpo di testa.

Minuto 60 - Esce Ruibal per Venturim. Primo cambio Anconitana.

Minuto 59 - MIRACOLO DI LORI!! Terrè si libera di Pucci, rientra sul destro e calcia a giro sul secondo palo: è spettacolare la respinta di Lori che in tuffo evita la rete del pareggio.

Minuto 56 - OCCASIONE MARZOCCA con Terrè che dal limite esplode un sinistro velenoso che pero' si perde poco distante dalla porta di Lori.

Minuto 51 - Cambia poco in questa ripresa: l'Anconitana attacca ed il Marzocca tutto rintanato nella propria metà campo.

Minuto 45 - Inizia il secondo tempo. Non ci sono cambi per entrambe le formazioni.

RIPRESA

Minuto 45 - Finisce il primo tempo. Anconitana in vantaggio per 2-1.

Minuto 37 - Il Marzocca accenna qualche ripartenza ma l'Anconitana si chiude bene dietro e non corre pericoli.

Minuto 30 - Domina l'Anconitana in questa fase della partita. Marzocca sembra aver sentito il contraccolpo dopo le due reti subite.

Minuto 24 - Ancora Piergallini sfiora il goal con un bel diagonale che si stampa sul palo. Sulla respinta arriva Ruibal che manda alto da buona posizione.

Minuto 17 - ANCONITANA IN VANTAGGIO! Zaldua rimette le cose a posto con una conclusione sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Settimo goal per l'attaccante argentino in questo campionato.

Minuto 12 - Ora l'Anconitana sembra aver preso il controllo della manovra, che nonostante un terreno di gioco in condizioni pessime è ora più fluida rispetto ai primissimi minuti.

Minuto 7 - A terra proprio Moschini che sembra avere un problema fisico. Il giocatore si alza dopo qualche secondo e fa un cenno di ok alla sua panchina.

Minuto 5 - PAREGGIO ANCONITANA. Gran combinazione tra Ruibal e Zaldua e palla che arriva a Piergallini. L'esterno dorico si presenta davanti a Brunelli e lo batte con un perfetto diagonale.

Minuto 3 - VANTAGGIO MARZOCCA. Il capocannoniere Moschini mette a segno il suo nono goal in campionato battendo Lori in uscita. Padroni di casa in vantaggio.

Minuto 1 - Partiti

Tabellino match

Marzocca: Brunelli, Asoli, Tomba, Canapini, Montanari, Marini, Pigini, Pigliapoco, Moschini, Torrè, Bassotti

Anconitana: Lori, Pucci, Campione, Visciano, Colombaretti, Trombetta, Piergallini, Zagaglia, Zaldua, Jachetta, Ruibal