"Un Colle a tinte bianco nere", storia di un club chiamato Collemar che sfiorò la serie D

La storia del Collemar, società sportiva di Collemarino fondata nel 1964 e andata avanti fino al 2006, in un libro il cui incasso sarà devoluto alla Croce Gialla di Ancona. Al costo di 15 euro a copia, il libro verrà presentato venerdi 6 luglio alle 21 in occasione della festa del parco a Collemarino. Oltre agli autori Francesco Barboni e Vincenzo Felici, sarà presente anche Arduino Sigarini ex giocatore del Collemar con un passato nell'Ancona e nel Milan. Il libro ripercorre la storia del Collemar: una delle società che hanno fatto la storia del tifo di quartiere.

Tanti gli aneddoti raccontati dagli autori come il sedicesimo di finale di coppa italia con il pomezia, la partita con il Renato Curi Perugia oltre alla stagione 1986 1987 che vide il collemar sotto la presidenza di Giorgio Grati sfiorare la serie D. Sempre negli anni '80, il Collemar riuscì perfino ad organizzare il concerto del banco mutuo soccorso. Il libro potrà essere acquistato venerdi sera o alla gioielleria Barboni ex area fiat a Collemarino in piazza unità d'Italia.

