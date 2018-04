Anconitana, Emiliano Storani fuori rosa per motivi disciplinari: è addio

In un'annata quasi perfetta ecco il leggero scossone che non ti aspetti. L'Anconitana ha deciso di mettere fuori rosa il suo esterno d'attacco Emiliano Storani. La notizia era nell'aria da alcune ore ma solo ieri è arrivata l'ufficialità da parte del direttore Sfrappa. Il mancino e talentuoso attaccante era arrivato a dicembre alla corte di mister Lelli. Dopo un inizio sfavillante le sue prestazioni erano calate con l'allenatore che aveva deciso di rilegarlo in panchina. In mezzo un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi per due settimane. Le precise motivazioni non sono state ancora rese note anche se si vocifera di un carattere fumantino poco digerito dalla dirigenza. Probabile, se non certo, un suo addio a fine stagione.