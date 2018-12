Mastronunzio si veste da Babbo Natale ma non basta: solo pari con il Gabicce

Un punto che rende insipido il panettone. Nel match dell’antivigilia di Natale l’Anconitana rallenta in casa del Gabicce Gradara portando a casa solo l’ 1-1. La Vigor Senigallia, reduce dal successo contro Santa Veneranda, ringrazia e si porta a -2. Poca lucidità dei dorici soprattutto in fase offensiva.

La partita

Mastronunzio torna in campo dal 1’ dopo l’infortunio e al 12’ è proprio “la vipera” a siglare il gol personale numero 96 in biancorosso ribadendo in rete un suo stesso colpo di testa finito contro il palo pochi secondi prima. La reazione più importante del Gabicce arriva con Vegliò che sfugge a Pucci e prova la conclusione. Lori para in die tempi. Al 35’ Paolino Mercurio controlla in modo dubbio il pallone nella propria area: per i padroni di casa è uno stop di mano, per i biancorossi è un controllo di petto. L’arbitro è della seconda opinione. Al 41’ Fabbri spaventa ancora i biancorossi con una conclusione dalla distanza che sfiora la porta di Lori, ma si va negli spogliatoi con l’Anconitana in vantaggio. Nella ripresa cambia il risultato, ma anche il volto dell’Anconitana. Dopo il gol sfiorato da Mastronunzio sotto porta arriva il gol annullato al Gabicce per un fuorigioco su calcio d’angolo. E’ il preludio all’1-1 che arriva con Passeri al 58’. Da questo momento poca Anconitana con le stesse amnesie offensive già viste contro il Villa Musone. Da annotare l’esordio del neoacquisto Ghanam negli ultimi 10 minuti di partita. Si torna in campo sabato 29 dicembre contro l’Osimo Stazione nel recupero della giornata annullata dopo la strage di Corinaldo.