Promozione, Gabicce Gradara - Anconitana: SEGUI LA DIRETTA

Minuto 90+4 FINISCE LA PARTITA. GABICCE GRADARA - ANCONITANA 1-1

Minuto 89 - tutta l'Anconitana in avanti

Minuto 87 - Cambio Anconitana, esce Zagaglia per il neoacquisto Ghanam

Minuto 81 - Ruibal prova il contropiede ma perde palla mandandola in fallo laterale. Il Gabicce riesce a controllare il risultato

Minuto 78 - Occasione per il Gabicce Gradara! Tedesco costringe Lori alla respinta con i piedi

Minuto 75 - cambio per il Gabicce: Tafuro rileva Marcolini

Minuto 69 - cambio anche per l'Anconitana: esce Zaldua per Ruibal

Minuto 68 - cambio per il Gabicce Gradara: entra Tedesco per Grandicelli

Minuto 66 - L'Anconitana soffre i padroni di casa, che hanno preso maggior fiducia dopo il pareggio. Difficoltà in fase di costruzione di gioco.

Minuto 60 - Piergallini prova a ristabilire il vantaggio con un tiro che finisce alto sulla traversa

Minuto 58 - PAREGGIO DEL GABICCE GRADARA: Passeri insacca di testa il gol dell'1-1

Minuto 54 - Buon Gabicce nella ripresa, che ha impensierito i dorici in un paio di occasioni

Minuto 52 - GOL ANNULLATO AL GABICCE: Vegliò devia in rete un corner, ma per l'arbitro l'azione è viziata da un fuorigioco

Minuto 49 - Occasione Anconitana: Mastronunzio sotto porta non aggancia il pallone che avrebbe regalato il raddoppio all'Anconitana

Minuto 48 - conclusione di Jachetta dalla distanza e direttamente da calcio di punizione. Celato devia in calci d'angolo

Minuto 46 - il match riprende, nessuna sostituzione durante l'intervanto

FINE PRIMO TEMPO: GABICCE GRADARA 0 - ANCONITANA 1

Minuto 41 - Occasione per il Gabicce con il tiro al volo di Fabbri, palla di poco fuori

Minuto 36 - ancora un fallo per Paolino Mercurio, che rimedia un cartellino giallo

Minuto 35 - Proteste del pubblico che chiede un rigore per i padroni di casa: controllo dubbio infatti da parte di Mercurio in area sulla conclusione di Marcolini. Secondo i giocatori del Gabicce il difensore ha fermato la palla con la mano anziché con il petto. L'arbitro lascia proseguire

Minuto 29 - Gabicce pericoloso. Vegliò ci prova dalla distanza dopo essere sfuggito a Pucci. Lori para in due tempi

Minuto 24 - Punizione dal vertice sinistro dell'area avversaria. Jachetta alla battuta, la difesa lascia spazio a Campione che tenta il tiro dalla distanza. Palla fuori

Minuto 22 - Vegliò a terra per un fallo di Mercurio, il giocatore del Gabicce si rialza senza troppi problemi

Minuto 21 - Mercurio ferma l'azione offensiva di Fabbri. Gabicce vivo nonostante lo svantaggio

Minuto 20 - Troppo lungo il pallone di Mastronunzio per Zaldua, rimessa da fondocampo per il Gabicce

Minuto 12 - GOL ANCONITANA: Mastronunzio porta in vantaggio i biancorossi. Colpo di testa su cross di Pucci, palla sul palo e poi tap-in per lo 0-1. Rete numero 96 in biancorosso per la "vipera".

Minuto 8 - Angolo per il Gabicce con Vaierani in battuta, ma la difesa controlla bene

Minuto 6 - punizione per l'Anconitana dalla trequarti, alla battuta va Pucci che cerca lo schema con Mastronunzio. Palla recuperata dalla difesa

Minuto 4 - I padroni di casa si fanno vedere dalle parti di Lori senza alcun timore reverenziale

Minuto 2- punizione per il Gabicce Gradara. Costa alla battuta, ma i difensori dorici respingono

Minuto 1 - partiti. Anconitana in colpeto rosso, padroni di casa in maglia e calzoncini bianchi. Mastronunzio torna dal 1' dopo l'infortunio.

Tabellino:

Gabicce Gradara: Celato, Bacchiocchi, Costa, Vaierani, Passeri, Sabattini, Grandicelli, Marcolini, Vegliò, Grassi, Fabbri. A disp: Alessandrini, Tafuro Magi, Freducci, Tedesco, Tardini, Marchetti, Kone, Cardinali All: Papini

Anconitana: Lori, Pucci, Campione, Visciano, Colombaretti, Mercurio, Piergallini, Zagaglia, Mastronunzio, Zaldua, Jachetta. A disp: Martiri, Tomassini, Fuglini, Marengo, Venturim, Mechri, Scudiero, Ghanam, Ruibal. All: Nocera