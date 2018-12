Anconitana in campo a Cattolica contro il Gabicce, no alla prevendita: le info sui biglietti

La società ospitante ASD Gabicce Gradara ha comunicato che per la partita Gabicce Gradara - US Anconitana in programma domenica 23 alle 14.30 alla stadio Calbi di Cattolica è previsto un biglietto unico al costo di dieci euro per la tribuna (quasi totalmente coperta). Non è stata attivata la prevendita dei biglietti che potranno essere acquistati al botteghino dello stadio il giorno della gara.

