Calcio Promozione, il Moie Vallesina ferma la cavalcata della Filottranese

La Filottranese torna da Moie con un punto. I biancorossi impattano per 1-1 contro il Moie Vallesina dopo una buona prestazione ma non riescono a portare a casa il bottino pieno. Un punto che smuove la classifica ma che lascia l'amaro in bocca, come la sfida con l'Osimana, perchè i ragazzi di mister Marco Giuliodori hanno raccolto meno di quanto hanno meritato. Pronti via e i padroni di casa passano in vantaggio al 10': cross di Cerusico in area biancorossa e Capecci di testa batte l'incolpevole Sollitto. La Nese reagisce ma l'imprecisione e Cerioni negano il pari. Al 74' i locali rimangono in dieci per l'espulsione di Postacchini per proteste. Il generoso forcing ospite viene premiato all'80' quando il neo entrato Coppari batte Cerioni con una conclusione dalla distanza. La rete galvanizza i biancorossi che sfiorano il vantaggio nelle ultime battute con Capomagi ma l'estremo difensore moiarolo si supera. Finisce in parità. "C'è rammarico per questo risultato - commenta mister Marco Giuliodori - un pò come nelle ultime uscite perchè anche a Camerino e contro l'Osimana abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo. Oggi un pò per imprecisione, un pò per la bravura del portiere avversario, non siamo riusciti a portare a casa il bottino pieno. Peccato, perchè i ragazzi hanno reagito allo svantaggio e avrebbero meritato la vittoria. E' un periodo in cui alla minima disattenzione veniamo puniti, pertanto bisogna aumentare ancora di più la concentrazione durante le partite".

MOIE VALLESINA - FILOTTRANESE: 1-1 (1-0 pt) MOIE VALLESINA: Cerioni Federici Simonetti Pierleoni Serafini Postacchini Capecci Mosca Giuliani (75' Spinelli) Borocci (85' Wu) Cerusico (87' Nacciarriti). All. Scortichini. FILOTTRANESE: Sollitto Severini (85' Capomagi) Carnevali Carboni Meschini Santinelli Romanski Cercaci (55' Coppari) Duranti Cormeli Grassi (90' Generi). All. Giuliodori. Arbitro: Pazzerelli di Macerata Reti: 10' Capecci, 80' Coppari.

Matteo Valeri Ufficio Stampa Us Filottranese