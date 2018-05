La Filottranese stende anche la Laurentina, continua la corsa playoff

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

La Filottranese non arresta la sua corsa e di fronte ai tifosi del San Giobbe centra l’obiettivo tre punti nel match contro la Laurentina. Ad aprire le danze è la squadra ospite con El Kheir che al 9’ arriva sotto la porta di Sollitto, smarca l’estremo difensore e centra il gol del vantaggio. I biancorossi non si lasciano impressionare e rispondono a tono al 27’ con Duranti che su servizio di Pancaldi riesce ad infilare la palla alla sinistra del portiere laurentino. Al 30’ la Nese fiora il 2-0 con Coppari che su punizione manca di un soffio la porta e centra la traversa, mentre la Lauretina si avvicina al raddoppio al 40’ con una bella azione di Bartolomeoli che in volata serve Fontana. La svolta arriva al 47’ con la doppietta di Duranti che con un fendente chirurgico centra la rete avversaria e regala alla compagine casalinga il gol del raddoppio. Il secondo tempo non lascia spazio a grandi manovre: al 70’ la compagine casalinga prende il largo e si porta sul 3-1 con il rigore battuto da Cercaci. È il colpo di grazia per i giallorossi che perdono concentrazione e non riescono a colmare la distanza.

"Una vittoria importantissima - commenta mister Marco Giuliodori - che ci permette di rimanere in piena corsa play-off. Oggi era una partita non facile perchè la Laurentina nel girone di ritorno ha fatto molto bene e può contare su un reparto avanzato importante. La sfida non si era messa bene, poi però i ragazzi sono stati bravissimi ad avere pazienza ed a rimontare lo svantaggio. Abbiamo retto bene dal punto di vista psicologico e fisico e nella ripresa abbiamo gestito bene la gara. Sul 3-1 potevamo trovare anche il quarto gol ma alla fine va bene così. Un plauso ai ragazzi perchè come detto non era facile partire sotto di un gol dopo pochi minuti ma sono stati molto bravi". FILOTTRANESE - LAURENTINA 3-1 (2-1 pt) FILOTTRANESE: Sollitto, Pancaldi (64’ Meschini Mirco), Carnevali, Carboni, Severini, Santinelli, Cercaci (81’ Meschini Michele), Corneli, Duranti, Coppari (69’ Romanski), Capomagi (80’ Grassi). A disp. Giaché, Generi, Moretti. All. Giuliodori LAURENTINA: Callimaci, Biagetti, Cenciarini (70’ Fraboni), Mattioli (57’ Faris, 81’ Conti), Montanari, Berardi, El Kheir, Fontana (69’ Orazietti), Caprini (77’ Cappannini), Cossa, Bartolomeoli. A disp. Michelizzi, Andreoli. All. Carta Arbitro: Ercoli (Fermo) Marcatori: El Kheir (9’), Duranti (27’, 47’ pt), Cercaci (70’) Ammoniti: Santinelli (49’), Coppari (60’), Carnevali (69’), Cercaci (75’) Lucia Principi Ufficio Stampa Us Filottranese