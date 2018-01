Calcio Promozione, il palo salva il Camerino e Sollitto la sua Filottranese: finisce in parità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Pareggio a reti bianche per la Filottranese. I ragazzi di mister Marco Giuliodori impattano 0-0 in casa del Camerino, tornando a casa con un punto e confermandosi in vetta al torneo al giro di boa del campionato. Una sfida giocata a viso aperto tra le due formazioni, con i biancorossi che avrebbero meritato qualcosina in più, anche se il pareggio allunga la striscia di risultati positivi (due vittorie ed un pareggio nelle ultime tre uscite). Buona partenza per la Nese anche se l'occasione più ghiotta capita ai padroni di casa al 26', con Santoni che centra il palo. Nel finale di frazione i biancorossi sfiorano due volte il vantaggio prima con Carnevali, bravo Domenicucci, poi con Coppari. Nella ripresa i ragazzi di mister Marco Giuliodori si fanno vedere con più continuità dalle parti dell'estremo difensore locale. Al 54' tocca a Cercaci, poi seguono Romanski e Coppari ma un pò di imprecisione, e la sfortuna, negano la gioia del vantaggio. Nel finale i padroni di casa impensieriscono Sollitto, su punizione di Iori, ma il numero uno biancorosso si esalta. Finisce 0-0. "C'è un pò di rammarico per il risultato finale - commenta mister Marco Giuliodori - Nel primo tempo siamo partiti bene, poi ci siamo fatti un pò intimorire dal loro gioco fisico. Nella ripresa, invece, abbiamo tenuto sempre in mano il pallino del gioco. Tuttavia non è bastato perchè non siamo riusciti a trovare il gol, nonostante alcune palle gol interessanti. Peccato perchè era una gara alla nostra portata, comunque chiudiamo il girone d'andata in vetta al torneo, un risultato prestigioso, ed allunghiamo la striscia di risultati positivi".

I tabellini

CAMERINO - FILOTTRANESE 0-0 CAMERINO: Domenicucci, Bergamini, Tartabini, Onesini, Bevilacqua, Lucaroni, Di Modica, Santoni F (36'st Borioni), Iori, Cottini, Salvetti. All. Santoni FILOTTRANESE: Sollitto, Severini (44'st Settembrini), Carnevali, Carboni, Meschini, Santinelli, Cercaci (42'st Pancaldi), Corneli, Capomagi, Coppari, Romanski (44'st Pancaldi). All. Giuliodori Arbitro: Santucci di Jesi. Note: Ammoniti Onesini, Bevilacqua, Meschini, Cercaci, Salvetti. Matteo Valeri Ufficio Stampa Us Filottranese