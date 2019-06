Calcio femminile, è mania anche ad Ancona: Konlassata organizza la festa regionale

Il calcio femminile regionale fa festa e l’onda di entusiasmo che l’Italia intera respira intorno alla Nazionale impegnata ai campionati del mondo è arrivata anche ad Ancona. La Konlassata Ancona 2001, attiva nel calcio femminile solo da fine settembre, è arrivata a contare 27 ragazze iscritte, ma il motivo di soddisfazione è anche un altro: la Konlassata è stata incaricata dalla FICG Marche di organizzare la festa regionale del centro-nord, in programma domenica 16 giugno dalle 15 alle 20 allo stadio Dorico.

Il torneo vedrà impegnate 4 squadre under 10 di calcio a 5 e altrettante under 12 di calcio a 7 per un totale di 6 società sportive. «Per noi è una grande soddisfazione che la Federazione abbia scelto al nostra realtà anche perché da zero ci troviamo quasi una trentina di ragazze iscritte, è abbastanza incredibile» ha commentato il responsabile dell’Associazione Alessio Abram.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!