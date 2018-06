Calcio esordienti, Olimpia Marzocca: una stagione da incorniciare

Una domenica di quelle da ricordare anche quando, da adulto, gli scarpini avranno abbellito qualche muro di casa. Domenica 27 maggio, gli esordienti 2006 dell’U.S.Olimpia Marzocca hanno affrontato, in una partita amichevole, i pari età del Bologna F.C. in Emilia. Partenza in pullman alle prime ore del mattino per accompagnatori, Mister e giovani calciatori, per scendere in campo alle 10.30 nella splendida struttura sportiva della Polisportiva Antal Pallavicini. Volti tesi all’ingresso in campo per gli esordienti marzocchini guidati dallo staff tecnico di Eugenio Concettoni e coadiuvato da Nico Olivetti. L’avversario è di alto blasone, indossa la divisa ufficiale del Bologna F.C, particolare che colpisce non poco i ragazzi dell’Olimpia. Partono a razzo i felsinei, tutti molto forti fisicamente e dotati di ottima tecnica individuale.

I ragazzi di Marzocca reggono l’urto iniziale con grinta, per poi capitolare sul finire del primo tempo. Sul 4 a 0 per i bolognesi, il gol della bandiera per i ragazzi di Marzocca. Nonostante la sconfitta, gli esordienti del Marzocca escono dal campo a testa alta, accresciuti da un’esperienza importante contro un avversario oggettivamente più forte. Un ringraziamento particolare,dunque, alla società dell’Olimpia Marzocca per aver permesso ai suoi ragazzi di misurarsi con dei pari età provenienti da una società professionistica di Serie A.