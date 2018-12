Coppa Italia, Anconitana-Vigor Senigallia 1-0: segui LA DIRETTA del match

Minuto 25 - OCCASIONE ANCONITANA con Venturim vicinissimo alla doppietta con un bel colpo di testa.

Minuto 20 - Infortunio per Jachetta, al suo posto entra Ruibal.

Minuto 11 - OCCASIONE VIGOR! Grande parata di Lori sul destro stupendo di Morganti diretto sotto l'incrocio. Ospiti vicini al pareggio.

Minuto 6 - Ci prova Pucci che a botta sicura impegna severamente Morbidelli.

Minuto 3 - Che partenza per l'Anconitana che continuano a spingere sull'acceleratore.

Minuto 2 - ANCONITANA IN VANTAGGIO! Campione scende sulla destra e mette in mezzo, sulla palla arriva Venturim che non sbaglia. Dorici subito avanti.

Minuto 1 - Partiti

Tabellino match

Anconitana: Lori, Falanga, Campione, Marengo, Colombaretti, Visciano, Piergallini, Pucci, Mechri, Venturim, Jachetta.

A disp: Martiri, Fuglini, Zagaglia, Mercurio, Bartoloni, D'Amuro, Scudiero, Zaldua, Ruibal

All: Nocera

Vigor Senigallia: Morbidelli, Giobellina, Sanviti, Morganti, Rosi, Marzano, Rotondo, Roberto, Rocchi, Gresta, Rossi.

A disp: Minardi, Vitali, Sabbatini, Pesaresi, Clementi, Olivi, Rossetti, D'Errico, Magi.

All:

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!