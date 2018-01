Prima categoria, Borgo Minonna-Anconitana 1-1: segui LA DIRETTA del match

Minuto 95 - L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. La partita finisce qui. L'Anconitana pareggia contro il Borgo Minonna e mantiene ad 11 le lunghezze di vantaggio sull'Osimo Stazione.

Minuto 92 - Entra Bolognini per Ledesma. Forcing dell'Anconitana in cerca del goal vittoria.

Minuto 87 - Occasionissima Anconitana con Bartoloni che dal vertice basso dell'area incrocia troppo davanti a Molinari.

Minuto 84 - Ammonito Della Spoletina per proteste.

Minuto 83 - Cambio anche per il Borgo Minonna con Kobe che entra al posto di Ortolani.

Minuto 82 - Quarto cambio per l'Anconitana con Massei che prende il posto di Storani.

Minuto 78 - PAREGGIO ANCONITANA!!! Bartoloni il nuovo entrato raccoglie una palla sporca sugli sviluppi di un calcio d'angolo e batte Molinari da due passi.

Minuto 75 - Terzo cambio per l'Anconitana con Bartoloni che prende il posto di Colombaretti.

Minuto 73 - Ammonito Colombaretti per un fallo su Ortolani.

Minuto 70 - Secondo cambio per il Borgo Minonna con Tagoma che prende il posto di Serrani.

Minuto 66 - Occasione Anconitana con la vipera Mastronunzio che raccoglie un bel filtrante di Polenta e tenta di battere Molinari con un pallonetto. La palla però non si alza e viene respinta in calcio d'angolo.

Minuto 62 - Errore dell'arbitro che ferma Apetzeguia tutto solo davanti a Molinari. Proteste da parte della panchina biancorossa. Sul ribaltamento di fronte occasionissima per Ledesma che calcia di sinistro da ottima posizione, la palla perfò finisce abbondantemente a lato.

Minuto 59 - Secondo cambio per l'Anconitana. Polenta prende il posto di Brasili.

Minuto 57 - L'Anconitana spinge in cerca del pareggio.

Minuto 47 - Traversa clamorosa per il Borgo Minonna. Contropiede micidiale di Ledesma che serve l'accorrente Piaggesi. Il numero 18 del Borgo Minonna calcia di prima intenzione e prende in pieno l'incrocio dei pali.

Minuto 45 - Inizia il secondo tempo. Nel Borgo Minonna Piaggesi prende il posto di Orciani.

RIPRESA

Minuto 45 - FINISCE IL PRIMO TEMPO. L'Anconitana è sotto 1-0. A decidere per ora la sfida l'autogoal di Colombaretti.

Minuto 43 - Occasione Anconitana con Strano che controlla al volo e calcia da dentro l'area piccola

Minuto 40 - Altra grande occasione da rete per il Borgo Minonna con Marchegiani che calcia a botta sicura ma si vede respingere il suo tiro dalla difesa dorica.

Minuto 38 - Primo cambio del match. Esce Rossi ed entra Apetzeguia. Anconitana che ora si sistema con un 4-3-3

Minuto 35 - BORGO MINONNA IN VANTAGGIO!!! Tiro incrociato di Ledesma che supera Lori in uscita. La palla sembrerebbe uscire ma Colombaretti la tocca e la manda in rete. Padroni di casa sull'1-0.

Minuto 32 - Ammonito Rossi per un fallo su Ledesma.

Minuto 30 - Occasionissima Anconitana con Storani. Il numero 10 dorico converge da destra, si accentra e colpisce il palo con uno splendido sinistro a girare. Prima vera occasione da rete per i biancorossi.

Minuto 22 - Ammonito Ortolani per il Borgo Minonna.

Minuto 15 - La prima conclusione nello specchio della porta è per il Borgo Minonna con Ledesma che dal limite calcia sul primo palo. Non perfetto Lori che manda in angolo.

Minuto 11 - Inizio di match equilibrato, l'Anconitana tenta la manovra ma il Borgo Minonna riesce a chiudersi bene.

Minuto 4 - Spinge l'Anconitana in questo avvio di match.

Minuto 1: Partiti.

Tabellino match:

Borgo Minonna. Molinari, Pelosi, Orciani, Amadio, Rotoloni, Romagnoli, Marchegiani, Serrani, Ortolani, Ledesma, Moreschi

A disp: Tarsi, Bolognini, Pellegrini, Melon, Tagoma, Kabe, Piaggesi

All: Luchetta

Anconitana: Lori, Brasili, Cesaroni, Rossi, Colombaretti, Della Spoletina, Strano, Marengo, Mastronunzio, Storani, Pucci

A disp: Ruspantini, Polenta, Cardoso, Fabrizi, Apetzeguia, Bartoloni, Massei

All: Lelli