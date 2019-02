Vittoria all'inglese per l'Anconitana, Barbara regolato con il minimo sforzo: è fuga

All'Anconitana basta il minimo sforzo per battere il Barbara e volare in classifica a +9 sulla Vigor Senigallia, fermata sul pareggio nel difficile campo del Gabicce. I biancorossi hanno regolato 2-0 un discreto Barbara che nella ripresa ha avuto anche la palla del momentaneo pareggio. A decidere la sfida, giocata sul disastroso campo di Chiaravalle, le reti di Piergallini (servito splendidamente da Mastronunzio) e della stessa vipera, che con il goal di oggi è sempre più capocannoniere del girone. Da segnalare le ottime prove di Mercurio e Colombaretti, che in difesa non hanno praticamente lasciato nulla al forte attacco dei pardroni di casa. Con questo risultato, e il contemporaneo pareggio della Vigor, i dorici allungano in classifica in attesa del match di settimana prossima, al Del Conero, contro il Loreto.

