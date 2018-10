Sei goal al Villa Musone, l'Anconitana vola anche in Coppa: show al Del Conero

Sei goal, fraseggi di qualità e tante, tantissime occasioni da rete. Possiamo riassumere così il match di Coppa Italia tra Anconitana e Villa Musone. Una partita da dentro fuori per gli uomini di Nocera, che per passare il turno dovevano vincere con almeno tre goal di scarto. Di fronte un Villa Musone inchiodato ancora a 0 punti in campionato, che oggi al Del Conero ha mostrato tutte le difficoltà in questo inizio di stagione. I ragazzi di Nocera hanno sempre spinto sull'acceleratore trovando pronti via il goal di Mercurio. Le altre reti hanno portato la firma di Marengo, Colombaretti, Jachetta, Mechri e Zaldura. Con questo risultato i dorici approdano quindi alla fase successiva che li vedrà sfidare, in un girone di ferro, Osimana e Vigor Senigallia. Prossimo match per i biancorossi quello di domenica prossima, alle 15.30, sempre al Del Conero contro il Barbara.