L'Anconitana torna in campo dopo i fatti di Corinaldo, al Del Conero arriva il Villa Musone

Dopo la pausa forzata, ed aggiungiamo giusta, per i terribili fatti di Corinaldo, i biancorossi ripartono dal fanalino di coda del girone A: il Villa Musone. Classico testacoda che vede la squadra di Mister Nocera con i favori del pronostico affrontare la compagine del nuovo allenatore Caccia che ha già incontrato l’anno scorso i dorici con la formazione del San Biagio. Le due squadre si sono già affrontate quest’anno nella partita di Coppa Italia finita con un perentorio 6 a 0 per i biancorossi. Sarà anche l’ultima partita di questo 2018 giocata sul campo del Del Conero prima di affrontare due trasferte consecutive: prima il Gabicce Gradara e poi il recupero contro l’Osimo Stazione (seguiranno aggiornamenti più dettagliati nei prossimi giorni). Il match è in programma domenica alle ore 14.30.

Eventi collaterali

Lo store ufficiale Sport Life 23 Falconara rinnova una antica tradizione: il lancio delle maglie a fine gara. Non solo. Per l'occasione sarà allestito in tribuna un punto vendita con tutto il merchandising del club a prezzi speciali. Prima del match sarà possibile acquistare i tagliandi per la lotteria di beneficenza a favore dell'associazione Patronesse Salesi: in palio 5 maglie ( La numero 1, la 5, il 9, la 10, il 23) indossate nella partita contro il Villa Musone. I vincitori saranno estratti durante l'intervallo e lo speaker dello stadio li annuncerà. Al termine dei 90 minuti i fortunati potranno scendere negli spogliatoi e ritirare il premio dal calciatore che ha indossato la maglia vinta. Tutte le altre maglie indossate dalla squadra, invece, saranno lanciate nel settore occupato dai tifosi dorici. Durante tutto il corso dell'incontro nell'area Ospitality, che si trova vicino al baretto ospiti della Tribuna, sarà possibile acquistare tutto il merchandising ufficiale del club a prezzi speciali. Una ghiotta occasione per fare o farsi un regalo di Natale griffato Anconitana. La polisportiva antirazzista Assata Shakur dal 2001 promuove la cultura dello sport come diritto per tutti e per tutte, senza limiti di età, di genere e di provenienza culturale. La scuola calcio denominata Ancona Respect mira ad educare tanto alla vita sana attraverso lo sport quanto al rispetto e alla reciproca conoscenza valorizzando il senso di amicizia e di solidarietà. La scuola calcio, per poter permettere alle tante bambine e bambini in difficoltà economica di praticare sport, si sostiene attraverso contributi volontari. Invitiamo perciò chiunque, anche in occasione del Natale, a compiere un gesto di solidarietà adottando un bambino per lo sport. Il più anziano degli iscritti, SAMUEL, accompagnato da un giovane rappresentante della Giovane Offagna S.Biagio Anconitana e da un giovane rappresentante del Ponterosso Anconitana, espressione del settore giovanile dorico, consegna al capitano dell'Anconitana, Salvatore Mastronunzio, la fascia da capitano della campagna europea della UEFA "NO TO RACISM - RESPECT".

I giocatori a disposizione

US ANCONITANA: G. Lori, Martiri, M. Campione, T. Colombaretti, P. Mercurio, E. Marengo, L. Zagaglia, N. Pucci, I. Visciano, F. Ruibal, E. Zaldua, M. Piergallini, Venturim, Mechri, Gigante, Fulgini, Scudiero, Mastronunzio, Bartoloni, Tomassini, Jachetta. Allenatore: Francesco Nocera. Team Manager: Damiano Morra.

VILLA MUSONE: Giulietti, Menghi, Bellucci, Moglie, Pucci, Camilletti, Gentile, Marta, Prosperi, Fiengo, Camilletti Lorenzo, Mascambruni, Bonifazi, Camilletti Nicolò, Leone, Camilletti Matteo, Carnevalini, Giammaria, Reucci, Tonuzi, Liguori, Kapitonov, Fabiani, Campanari, Mandolini.

Allenatore: Cristiano Caccia

La terna arbitrale

Anconitana – Villa Musone sarà diretta dal sig. Andrea Giorgiani della sezione di Persaro. Gli assistenti saranno: il sig. Andrea Pizzuti della sez. di Macerata e il sig. Riccardo Eleuteri della sez. di Fermo.

