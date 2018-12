Anconitana in semifinale, ma quanti infortuni: «L'arbitro ha permesso tutto questo»

E' soddisfatto a metà Francesco Nocera. Il tecnico biancorosso ha analizzato così il match, parlando di quanto fatto vedere dalla sua squadra nella sfida di ieri pomeriggio contro la Vigor Senigallia. Una partita maschia quella vista al Del Conero, con i dorici che sono riusciti a spuntarla per 3-1 ed hanno così conquistato l'accesso alla semifinale. Una gioia però rovinata dai tanti infortuni, tre nel solo primo tempo, che potrebbero pesare già sabato nella sfida contro l'Osimo Stazione.

«L'arbitro ha permesso troppo durante la partita - commenta Nocera nel post gara - e noi ci abbiamo messo troppo per capire come interpretare il match. Mi dispiace per i ragazzi che hanno subito questi infortuni. Nello specifico Piergallini forse riusciamo a recuperarlo per sabato mentre Jachetta e Falanga verranno valutati nelle prossime ore, così come Mastronunzio ed Astolfi. Sarebbe bastato qualche cartellino in più e magari alcuni non si sarebbero fatti male». E' stata una vera e propria battaglia quella vista nel primo tempo, contro una Vigor rimaneggiata e con tanti giovan in campo: «Sinceramente me lo aspettavo - continua - mentre i miei giocatori forse no. Nel secondo tempo per fortuna abbiamo interpretato bene la sfida e da qui dobbiamo ripartire per la partita di sabato con l'Osimo Stazione. Per fortuna ho tanti giocatori che possono giocare in più ruoli e valuteremo con delle soluzioni interne su come ovviare alle tante defezioni. La partita dovrà essere giocata come sappiamo fare, pressando alti e giocando nella loro metà campo».

Durante la conferenza stampa si è parlato anche di mercato, con il tecnico che ha però dribblato la domanda: «Su questo bisogna che parlate con il direttore sportivo, io ho già troppe cose a cui pensare. Quello che posso dire è che ho ricevuto molte risposte positive oggi dalla squadra, anche da chi gioca meno».

