L’ Anconitana tra cerotti, turnover e mercato – VIDEO 

Il dopo Anconitana- Santa Veneranda dalla viva voce dei protagonisti. Da Paolino Mercurio, tornato in campo dopo l’infortunio, al turnover che Nocera vorrebbe proporre mercoledì in Coppa Italia contro la Vigor Senigallia. Il prossimo match di campionato in casa dell'Osimo Stazione infatti si gocherà sabato prossimo, con un giorno in meno per recuperare le forze. Le scelte del mister però saranno quasi obbligate: Trombetta sarà ancora out per la distorsione alla caviglia, Astolfi tornerà ad allenarsi solo tra un paio di settimane dopo l’infortunio al ginocchio mentre è possibile il ritorno di Mastronunzio alla guida dell’attacco. Dicembre però è anche mercato e su questo ha fatto il punto il presidente Stefano Marconi.