Prima categoria, Anconitana-San Biagio 1-0: segui LA DIRETTA del match

Minuto 90 - Partita finita, Vince l'Anconitana che riporta così a 14 i punti di distacco dall'Osimo Stazione.

Minuto 85 - Il San Biagio ci prova ma i troppi errori in fase di costruzione impediscono agli ospiti di creare un vero pericolo dalle parti di Lori.

Minuto 82 - Secondo sostituzione per il San Biagio. Mobili entra i campo al posto di Busilacchi.

Minuto 80 - Arbitraggio discutibile in questa ripresa. Dalla panchina dorica espulso Pesaresi per proteste.

Minuto 78 - Esce Strano ed entra Massei. Terzo cambio per l'Anconitana.

Minuto 77 - Ammonito Mastronunzio per proteste.

Minuto 75 - Ammonito Marengo.

Minuto 72 - Infortunio per Strano che rimane a terra dolorante.

Minuto 70 - Primo debole tentativo del San Biagio con De Martino che controlla di petto e calcia di sinistro. La palla però finisce abbondantemente fuori.

Minuto 63 - Doppio cambio Anconitana. Entrano Mandorino e Cesaroni per Apetzeguia e Brasili.

Minuto 57 - Punizione pericolosa per il San Biagio dal limite dell'area.

Minuto 51 - Primo cambio del match. Esce Lombardi per Rossini.

Minuto 50 - Ammonito Tornatola.

Minuto 46 - Traversa Anconitana!! Apetzeguia si libera bene del suo diretto concorrente e calcia a tu per tu con Zenga. La sfera si alza e colpisce il montante.

Minuto 45 - Inizia il secondo tempo.

RIPRESA

Minuto 45 - Finisce il primo tempo. Anconitana bene per mezz'ora. Prima la rete di Pucci, poi il rigore sbagliato da Mastronunzio. Nel finale tanti errori. San Biagio ancora non pervenuto in fase offensiva.

Minuto 42 - Ammonito De Martino.

Minuto 38 - Sagra degli errori a metà campo. Poca la qualità in questa fase del match.

Minuto 27 - Ammonito Pucci.

Minuto 24 - Colpo di testa di Colombaretti sugli sviluppi di un corne. Palla fuori non di molto.

Minuto 20 - Occasionissima Anconitana. Bella percussione di Polenta sulla sinistra che serve Apetzeguia. Il cubano trova in area Mastronunzio che controlla bene, vince un rimpallo ma di sinistro da dischetto calcia a lato.

Minuto 8 - RIGORE FALLITO! Mastronunzio calcia centralmente e trova la respinta di piede di Zenga.

Minuto 7 - RIGORE PER L'ANCONITANA. Mastronunzio atterrato in area da Brandoni che viene anche ammonito.

Minuto 4 - ANCONITANA IN VANTAGGIO!!! Pucci raccoglie una palla sporca defilato sulla destra, controlla bene e lascia partire un diagonale mortifero che batte l'incolpevole Zenga. Dorici subito avanti.

Minuto 2 - Subito scambio Apetzeguia-Mastronunzio con la vipera che si fa pescare in fuorigioco vanificando il bel tocco dell'esterno cubano.

Minuto 1 - Partiti

Tabellino match Anconitana-San Biagio

Anconitana: Lori, Polenta, Brasili, Rossi, Colombaretti, Della Spoletina, Strano, Marengo, Mastronunzio, Pucci, Apetzeguia.

A disp: Ruspantini, Bartoloni, Mandorino, Massei, Fabrizi, Fernandes Cardoso, Cesaroni

All: Lelli

San Biagio: Zenga, Lombardi, Brandoni, Cingolani, Bevilacqua, Mariani, Manoni, Tornatola, Busilacchi, De Martino, Belloni

A disp: Pesaresi, Socci, Strologo, Mandolini, Vincioni, Rossini. Mobili

All: Caccia