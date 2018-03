All'Anconitana basta Pucci, vittoria con il minimo sforzo contro il San Biagio

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Un'Anconitana opaca a tratti irriconoscibile batte 1-0 il San Biagio e porta a casa una vittoria fondamentale che l'avvicina ulterioriormente al titolo. Dorici bene solamente nei primi 20 minuti. La rete di Pucci (bello il suo diagonale) e le due grandi occasioni per Mastronunzio (rigore fallito e conclusione da due passi a lato) avevano illuso. L'Anconitana vista oggi ha si subito praticamente nulla, ma davanti è sembrata la brutta copia di se stessa. Le assenze di Storani e Mandorino (entrato nella ripresa) hanno di certo influito su una manovra sempre prevedibile. Strano è parso stanco, così come Della Spoletina. Bene invece i terzini con Polenta migliore in campo per distacco. Dietro come detto i biancorossi hanno rischiato poco, "merito" anche di un San Biagio evanescente che non è mai riuscito a trovare con qualità i suoi attaccanti. Finisce così 1-0 per l'Anconitana che con questa vittoria riporta a 14 le lunghezze di vantaggio sull'Osimo Stazione e vede sempre più vicina la vittoria finale.