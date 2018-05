Prima Categoria, Anconitana-Portuali 2-0: segui il derby IN DIRETTA

Minuto 33 - Primo timido sussulto per i Portuali con una conclusione di Saracini dai 25 metri. Lori controlla agevolmente la sfera finire fuori alla sua destra.

Minuto 30 - RADDOPPIO ANCONITANA!! Ancora Apetzeguia che trova la zampata vincente dopo un bel 1-2 con la vipera Mastronunzio. Dorici in completo controllo della partita.

Minuto 28 - I Portuali tentano qualche ripartenza senza però riuscire ad impensierire l'attenta retroguardia biancorossa.

Minuto 22 - ANCONITANA IN VANTAGGIO!!! Corner per i biancorossi, la palla dopo una spizzata viene respinta da Occhiodoro sulla traversa e sbatte sulla linea di porta. Arriva Apetzeguia che ci mette il corpo e porta i suoi in vantaggio.

Minuto 12 - Spinge l'Anconitana. Questa volta è Cardoso a calciare a botta sicura da buona posizione. Occhiodoro è bravo a respingere in uscita.

Minuto 8 - Azione spettacolare di Mastronunzio che salta un uomo a metà campo, si invola verso la porta, scambia con Apetzeguia e si ritrova tutto solo davanti ad Occhiodoro. La sua conclusione di piatto finisce però sul palo.

Minuto 1 - Partiti. Anconitana in campleto bianco attacca da sinistra verso destra rispetto alla tribuna. Portuali con maglia e pantaloncini blu.

Tabellino match: Anconitana - Portuali

Anconitana: Lori, Polenta, Della Spoletina, Colombaretti, Rossi, Fernandes, Pucci, Marengo, Mastronunzio, Massei, Apetzeguia

A disp: Ruspantini, Strano, Fabrizi, Mandorino

Portuali: Occhiodoro, Amico, Pierdica, Tummera, Ulisse, Bagaglia, Bellavigna, Vergani, Camda, Saracini, Gatti.

A disp: Pizzichini, Angioletti, Casaccia Matteo, Casaccia Mattia, Giacchetta, Traversa, Rossetti.