Anconitana il derby è tuo, show di Apetzeguia: Portuali travolti nel giorno della festa

Era l'ultima partita della stagione al Del Conero. Era anche il giorno della festa con i ragazzi del settore giovanile e le vecchie glorie sugli spalti. E' stato uno show il derby di oggi pomeriggio contro i Portuali, che dopo il pirotecnico pareggio dell'andata volevano di nuovo stupire i tanti tifosi arrivati per supportare la squadra di mister Ceccarelli. Così non è stato. I biancorossi trascinati da un Apetzeguia in stato di grazia hanno lasciato le briciole, giocando un match praticamente perfetto fin dal primo minuto di gioco. Discorso chiuso già nel primo tempo con il 3-0 firmato dal cubano (doppietta per lui) e da Rossi. Poi allo scadere la rete degli ospiti nell'unica disattenzione della partita. La ripresa è stata solamente un pro forma con l'Anconitana che ha controllato agevolmente la partita siglando anche nel finale la rete del definitivo 4-1, frutto di una splendida punizione dal limite dell'ottimo Pucci, anche oggi uno dei migliori in campo. Con questo risultato i dorici salgono a quota 87 in classifica, aspettando il congedo da questa categoria nel match di settimana prossima a Borghetto.