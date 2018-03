Prima categoria, Anconitana-Ponterio 2-0: segui LA DIRETTA del match

Minuto 94 - L'Arbitro manda le squadre negli spogliatoi. L'Anconitana batte il Ponterio e mantiene a 14 le lunghezze di vantaggio sull'Osimo Stazione vittorioso sul campo del Monsano.

Minuto 90 - Saranno 4 i minuti di recupero.

Minuto 89 - Traversa di Cardoso.

Minuto 84 - Ultimo cambio nel Ponterio con Secchiaroli che prende il posto di Cantarini.

Minuto 78 - Nell'Anconitana esce Della Spoletina per Cesaroni.

Minuto 74 - Nel Ponterio cambio tra i pali con Bramucci che entra al posto di Angeloni.

Minuto 73 - Miracolo di Angeloni su una bella conclusione di Pucci. La mezz'ala dorica poi esce dal campo e fa spazio a Massei.

Minuto 67 - Secondo cambio Anconitana con Bartoloni che ha preso il posto di Apetzeguia.

Minuto 64 - Nonostante i cambi ed un'Anconitana non certo entusiasmante il Ponterio non riesce a creare pericoli dalle parti di Lori.

Minuto 60 - Nel Ponterio esce Pennacchini ed entra Giommi. Nell'Anconitana esce Storani per Cardoso.

Minuto 57 - Esce Quattrini per Sinacori. Secondo cambio per il Ponterio.

Minuto 53 - Due contro uno per l'Anconitana sprecato da Storani che invece di servire Apetzeguia cerca la gloria personale e si fa parare il tiro da Angeloni.

Minuto 48 - RADDOPPIO ANCONITANA!! Mastronunzio si fionda come una vipera su un cross dalla destra e anticipa Angeloni in uscita. Dorici sul 2-0.

Minuto 45 - Inizia il secondo tempo. Nel Ponterio esce Piangerelli ed entra Nobilini.

RIPRESA

Minuto 46 - Finisce il primo tempo. Anconitana in vantaggio 1-0 frutto della rete di Storani al 35°.

Minuto 45 - Occasione Anconitana con Mandorino che al volo da dentro l'area piccola impegna severamente Angeloni, bravo questa volta a respingere in angolo.

Minuto 41 - Il Ponterio non cambia il suo piano partita, difendendo con ordine e sperando in qualche ripartenza che per ora latita ad arrivare.

Minuto 35 - VANTAGGIO ANCONITANA! Bella percussione centrale di Storani che da destro converge al limite dell'area e batte Angeloni con un diagonale di sinistro. Ad onor del vero non perfetto l'estremo difensore del Ponterio che forse avrebbe potuto far di più.

Minuto 25 - Giocata spettacolare di Mandorino che apre per Storani, il numero 8 dorico mette in mezzo e trova la deviazione di Mastronunzio a Angeloni battuto. La conclusione della vipera però finisce alta sopra la traversa.

Minuto 23 - Risultato ancora bloccato sullo 0-0. Bene il Ponterio che fino ad ora si sta difendendo senza sbavature.

Minuto 19 - Brutto fallo di Cantarini su Mastronunzio con il difensore del Ponterio che viene ammonito.

Minuto 15 - Primo tiro nello specchio anche per il Ponterio con Zandri che però colpisce troppo debolmente per impensierire Lori.

Minuto 10 - Occasionissima Anconitana con Strano che sugli sviluppi di un calcio di punizione colpisce di testa a botta sicura. E' fenomanale Angeloni a respingere di piede ed evitare il goal del centrocampista biancorosso.

Minuto 3 - Nonostante un buon avvio del Ponterio la prima occasione è per l'Anconitana con Apetzeguia che a porta sguarnita si fa anticipare da un difensore ospite.

Minuto 1 - Partiti. Anconitana in completo rosso mentre il Ponterio si schiera con maglia e pantaloncini blu.

Tabellino match

Anconitana - Lori, Polenta, Della Spoletina, Rossi, Colombaretti, Pucci, Strano, Storani, Mandonino, Mastronunzio, Apetzeguia

A disp: Ruspantini, Bartoloni, Massei, Fabrizi, Cardoso, Cesaroni, Marengo

All: Lelli

Ponterio - Angeloni, Morazzini, Santini, Solazzi, Cantarini, Censi, Canonici, Zanri, Quattrini, Pennacchini, Piangerelli

A disp: Bramucci, Lauritano, Secchiaroli, Giommi, Sinacori, Nobilini

All: Tomassetti