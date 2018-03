«Incomprensibile giocare ad Offagna, noi ci dobbiamo sempre adattare agli altri»

E' un Stefano Marconi decisamente polemico quello che si è presentato mercoledì pomeriggio nella sala stampa del post partita di Anconitana-Ponterio. Il presidente biancorosso ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo la scelta del terreno di gioco dove si affronteranno sabato 31 marzo le prime due della classe: «E' incomprensibile la scelta di giocare ad Offagna contro l'Osimo Stazione - commenta Marconi - noi avevamo dato la disponibilità a giocare anche al Del Conero ed a questo punto non ho capito perchè non si è scelto di giocare direttamente ad Osimo Stazione». Cambi di orario e difficoltà nell'organizzazione delle trasferte. Sono questi i problemi fatti presente dall'imprenditore anconetano: «In questo campionato l'Anconitana è sempre quella che deve adattarsi alle esigenze delle altre società. Non è facile per noi peregrinare da un campo all'altro e non è agevole organizzarsi ogni domenica con questi cambiamenti. Comunque non ci sentiamo penalizzati ed andremo sabato ad Offagna cercando di vincere».

Il patron ha poi commentato la partita, confermando quanto detto da Lelli sulla prestazione dei giocatori: «Oggi nonostante la vittoria è stata una gara deludente e l'allenatore ha fatto bene a sottolinearlo. Abbiamo visto una gara domenica contro il Monserra ed una oggi con un notevole passo indietro che sicuramente non mi aspettavo. Sabato speriamo che ci siano gli stimoli giusti anche perchè siamo una squadra irrazionale che alterna buone prestazioni ad altre che non ti spieghi».