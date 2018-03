Prima categoria, Osimo Stazione-Anconitana 1-3: segui LA DIRETTA del match

Minuto 94 - L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. L'Anconitana batte l'Osimo Stazione 3-0 e porta a 17 i punti di vantaggio in campionato.

Minuto 93 - RIGORE PER L'OSIMO STAZIONE! Fallo di mano di Rossi. Bugiolacchi va dal dischetto e non sbaglia.

Minuto 92 - Ultimo cambio per l'Anconitana con Fabrizi che entra al posto di Della Spoletina.

Minuto 90 - Si giocherà per altri 4 minuti. Esce tra gli applausi Mastronunzio ed entra Cardoso. Tutti in piedi per applaudire la vipera

Minuto 85 - Esce Pucci ed entra Bartoloni. Nell'Osimo Stazione esce Esposito ed entra Taddei.

Minuto 83 - PARA LORI!!!!! Splendida la respinta del numero 1 dorico sul tiro di Bugiolacchi.

Minuto 82 - RIGORE PER L'OSIMO STAZIONE! Ammonito Della Spoletina.

Minuto 80 - Cambia ancora l'Osimo Stazione. Fuori Clementi ed entra Cingolani.

Minuto 77 - Cambio anche per l'Anconitana. Entra Massei ed esce Mandorino.

Minuto 76 - Altro cambio per l'Osimo Stazione. Entra Cappella per Calvigioni.

Minuto 75 - Esce Martiri per Cola.

Minuto 70 - LA CHIUDE MANDORINO!!! Tris dell'Anconitana con il fenomenale centrocampista biancorosso che su punizione non lascia scampo a Talevi. Che goal!

Minuto 67 - Buona occasione per i padroni di casa con Bugiolacchi che non trova la conclusione vincente da pochi passi. Bravo Polenta ad immolarsi per deviare la sfera.

Minuto 62 - Esce Apetzeguia per Storani. Ennesimo infortunio per il giocatore cubano.

Minuto 55 - Ammonito Mandorino.

Minuto 54 - Bravo Colombaretti a chiudere in angolo con Bugiolacchi pronto a colpire di testa da ottima posizione.

Minuto 50 - Ci prova Pucci con un piattone destro su una palla vagante in area. La sua conclusioen viene però deviata in calcio d'angolo.

Minuto 48 - Ammonito Borbotti in panchina forse per proteste.

Minuto 45 - Inizia il secondo tempoo. Non ci sono cambi da parte delle due squadre.

RIPRESA

Minuto 47 - Finisce il primo tempo. Anconitana in vantaggio di due goal e padrona del match.

Minuto 45+2 - Occasione Osimo Stazione con Martiri che colpisce di testa da buona posizione ma spedisce tra le braccia d

Minuto 45 - Saranno due i minuto di recupero.

Minuto 43 - Esce Borbotti ed entra Bugiolacchi. Primo cambio per i padroni di casa.

Minuto 36 - Brutto fallo di Pucci a metà campo. Prima ammozione anche per un giocatore dell'Anconitana.

Minuto 33 - Ritmi decisamente più bassi in questa fase del match.

MInuto 29 - Punizione che si conclude con un nulla di fatto. La conclusione di Mandorino viene infatti respinta dalla barriera.

Minuto 26 - Ammonito Martiri. Intanto punizione pericolosa per l'Anconitana dal limite dell'area.

Minuto 22 - Ci prova l'Osimo Stazione che nonostante il doppio svantaggio si riversa nella metà campo dorica.

Minuto 15 - RADDOPPIO ANCONITANA!!! Batti e ribatti in area con Apetzeguia che prima si vede respingere il primo tiro, poi sulla ribattuta non dà scampo a Talevi.

Minuto 14 - Ammonito Clementi per un brutto fallo su Pucci.

Minuto 12 - ANCONITANA IN VANTAGGIO!!! Mastronunzio dai 25 metri lascia partire un destro micidiale che bacia il palo ed entra in porta a Talevi battuto!

Minuto 11 - Mandorino da corner trova il destro volante di Mastronunzio che manda fuori di poco.

Minuto 10 - Ma che bello l'avvio di partita qua a Castelfidardo. Talevi si supera su un colpo di testa di Apetzeguia sugli sviluppi di un corner.

Minuto 6 - Doppia clamorosa occasione per l'Osimo Stazione con Lori che compie due autentici miracoli.

Minuto 3 - Occasionissima Anconitana con Apetzeguia che si vede respingere il suo tiro a botta sicura da Silvestrini.

Minuto 1 - Partiti. L'Anconitana sceglie il classico 4-3-3 con Pucci che avanza nel tridente d'attacco. A centrocampo torna dopo un turno di riposo Marengo. Osimo Stazione con un modulo speculare. In avanti panchina a sorpresa per Bugiolacchi.

Tabellino match Osimo Stazione-Anconitana

Anconitana: Lori, Della Spoletina, Colombaretti, Rossi, Polenta, Strano, Marengo, Mandorino, Pucci, Mastronunzio, Apetzeguia

A disp: Ruspantini, Bartoloni, Massei, Fabrizi, Cardoso, Cesaroni, Storani.

Osimo Stazione: Talevi, Esposito, Ortolani, Silvestrini, Severini, Staffolani, Martiri, Calvigioni, Brandoni, Clementi, Barbotti

A disp: Carbonari, Taddei, Scansano, Cingolani, Cappella, Cova, Bugiolacchi.