L'Anconitana si rialza subito, show al Del Conero e poker al Marzocca

Era importante vincere e riportare a sei le lunghezze di vantaggio sulla Vigor Senigallia. Non ha fallito l'obiettivo l'Anconitana di mister Nocera che al Del Conero ha battuto l'Olimpia Marzocca

Troppo morbida la prestazione degli ospiti, che forti di una classifica ormai consolidata, hanno giocato sotto ritmo tenendo il match in equilibrio solamente nei primi 35 minuti di partita. Poi la maggior classe dell'Anconitana è venuta fuori, con i biancorossi che hanno trovato la rete del vantaggio con un ottimo Mastronunzio, che di testa non ha lasciato scampo a Brunori. Piena di rabbia l'esultanza della vipera che non trovava la via del goal da circa un mese. ll raddoppio è arrivato invece ad inizio ripresa con Ruibal, bravo a finalizzare una bella azione personale. Circoletto rosso invece per il tris di Zaldua, autore di un goal strepitoso con un destro imparabile dai 30 metri. Negli ultimi 30 minuti di partita, oltre alla classica girandola di cambi, non si è visto praticamente più nulla fino al novantesimo quando il solito Trombetta ha trovato la sua sesta rete stagionale con una perfetta punizione. Con questo risultato i dorici salgono a quota 66 punti e nel prossimo match affronteranno il Santa Veneranda.

