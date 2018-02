La vipera morde ancora, l'Anconitana fatica ma porta a casa tre punti: Marotta ko

L'Anconitana conferma il suo stato di salute non certo ottimale ma sul pesante manto erboso del Del Conero batte il Marotta e riporta ad 11 le lunghezze di vantaggio sull'Osimo Stazione. Partita bruttina quella vista nel freddo pomeriggio anconetano, con i dorici che devono ringraziare la classe infinita di Mastronunzio.

La vipera nella ripresa ha letteralmente preso per mano i suoi siglando di testa la rete che ha deciso la sfida. In mezzo un discreto Marotta, ben messo in campo da mister De Filippi, poco pericoloso in avanti ma ben organizzato in difesa. I biacorossi, privi ancora di Mandorino, hanno faticato e non poco a trovare la via del goal con Falcinelli che si è esibito anche in un paio di parate decisive. Il goal è arrivato ad inizio secondo tempo con Mastronunzio bravo a girare in rete un bel traversone di Polenta, uno dei migliori in campo. Nel finale l'Anconitana ha controllato agevolmente senza rischiare nulla, con l'arbitro che dopo tre minuti di recupero ha mandato le due squadre negli spogliatoi