Prima categoria, Anconitana-Marotta 1-0: segui LA DIRETTA del match

Minuto 93 - L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. La partita finisce 1-0 con la rete decisiva di Mastronunzio.

Minuto 90 - Saranno tre i minuti di recupero. Il Marotta però sembra non crederci più.

Minuto 87 - Esce Storani ed entra Pucci.

Minuto 80 - Esce Tanfani per Mezzotero.

Minuto 78 - Esce Polenta ed entra Brasili.

Minuto 77 - Pericolo per l'Anconitana dopo l'incomprensione tra Lori e Rossi. La palla per fortuna dei biancorossi finisce in calcio d'angolo.

Minuto 72 - Esce Sebastianelli ed entra Fuligni.

Minuto 71 - Occasionissima Anconitana. Punizione splendida di Storani dai 20 metri che trova il legno a Falcinelli battuto.

Minuto 65 - Esce Pacenti ed entra Agostinelli.

Minuto 62 - L'Anconitana ora amministra il vantaggio con il Marotta che sembra aver accusato il colpo.

Minuto 56 - ANCONITANA IN VANTAGGIO!! Cross dalla destra di Polenta perfetto per la vipera che tutto solo di testa non puo' sbagliare.

Minuto 54 - Ammonito Tomassoni.

Minuto 52 - Ammonito Cesaroni.

Minuto 50 - Occasionissima Anconitana con la vipera Mastronunzio che raccoglie l'assist di Storani e in allungo non trova la porta difesa da Falcinelli.

Minuto 47 - La prima conclusione nel secondo tempo è di Storani che dal limite però non inquadra lo specchio della porta.

Minuto 45 - Cambio nell'Anconitana. Entra Bartoloni ed esce Apetzeguia.

SECONDO TEMPO

Minuto 47 - Squadre negli spogliatoi. Primo tempo bruttino con poche occasioni da entrame le parti.

Minuto 45 - Saranno due i minuti di recupero.

Minuto 42 - Occasione Anconitana con Mastronunzio che colpisce debolmente di testa su bel cross di Storani.

Minuto 38 - Ammonito Marengo.

Minuto 35 - Contropiede pericolo del Marotta sventato da un'ottima uscita di Lori.

Minuto 30 - Partita nervosa con numerosi contrasti soprattutto in mediana. Tanti i fischi del direttore di gara a spezzettare un match che fin'ora stenta a decollare.

Minuto 26 - Rischia Colombaretti già ammonito che interviene fallosamente rischiando il secondo giallo.

Minuto 23 - Occasione Anconitana. Bel sinistro di Strano dai 25 metri che trova la risposta plastica di Falcinelli.

Minuto 20 - Ammonito Sebastianelli.

Minuto 18 - Occasione Marotta con Ricci che si trova la palla buona sul sinistro ma conclude troppo alto da ottima posizione.

Minuto 16 - Calcio di punizione per il Marotta che finisce di poco a lato.

MInuto 15 - Ammonito Colombaretti.

Minuto 8 - Doppia occasione per l'Anconitana. Bravo Falcinelli a respingere in tuffo una palla che vagava pericolosa in area di rigore. Sul susseguente calcio d'angolo conclusione di Apetzeguia da posizione defilata con ancora Falcinelli decisivo in corner.

Minuto 4 - Meglio i dorici in questo inizio di match.

Minuto 1 - Iniziata. Campo pesante con la pioggia che cade incessante sul rettangolo di gioco.

Tabellino match

Anconitana: Lori, Polenta, Rossi, Colombaretti, Cesaroni, Della Spoletina, Strano, Marengo, Mastronunzio, Storani, Apetzeguia.

A disp: Ruspantini, Brasili, Cardoso, Fabrizi, Pucci, Bartoloni, Massei

All: Lelli.

Marotta: Falcinelli, Tomassini, Donati, Errady, Cucchi, Caporaletti, Ricci, Sebastianelli, Tafani, Pacenti, Coppa.

A disp: Piersimoni, Paolini, Dione, Dori, Fuligni, Mezzotero, Agostinelli.

All: De Filippi.