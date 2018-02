Prima categoria, Le Torri - Anconitana 0-1: segui la DIRETTA del match

Minuto 29 - Occasione Anconitana con Mastronunzio il cui colpo di testa finisce di poco alto sopra la traversa.

Minuto 25 - Ammonito Apetzeguia per un fallo a metà campo.

Minuto 22 - L'Anconitana spinge ma Le Torri controllano bene e ripartono con pericolosità.

Minuto 13 - Ammonito Costantini per un fallo su Mastronunzio.

Minuto 8 - OCCASIONISSIMA LE TORRI! Splendido tiro di Guidarelli dai 30 metri che colpisce in pieno la traversa a Lori battuto.

Minuto 6 - ANCONITANA IN VANTAGGIO! Sul dischetto va Apetzeguia che spiazza Morresi e porta in vantaggio i suoi.

Minuto 5 - RIGORE PER L'ANCONITANA! Fallo di mano in barriera sugli sviluppi del calcio di punizione. Penalty per i biancorossi.

Minuto 4 - Fallo dal limite dell'area per l'Anconitana. Fallo di Orlando su Strano ed ammonizione per il difensore delle Torri.

Minuto 2 - Le Torri in completo verde fluo mentre l'Anconitana con il suo classico completo rosso.

Minuto 1 - Partiti

Tabellino match Le Torri-Anconitana

Le Torri: Morresi, Campana, Ferrini, Orlando, Chiorrini, Cocilova, Costantini, Guidarelli, Biocco, Corinaldesi, Casturà

A disp: Urbani, Badiali, Bardi, Montesi, Ceccacci, Lombardi

Anconitana: Lori, Della Spoletina, Colombaretti, Rossi, Polenta, Strano, Marengo, Cesaroni, Pucci, Mastronunzio, Apetzeguia.

A disp: Ruspantini, Storani, Brasili, Fabrizi, Cardoso, Bartoloni, Massei