L'Anconitana si prende la rivincita, a Jesi ci pensa Bartoloni: Le Torri Castelplanio ko

L'Anconitana soffre, viene raggiunta ma riesce a portare a casa tre punti dal Carotti di Jesi. Avversario di giornata Le Torri Castelplanio, unica squadra ad averla battuta in questo campionato. Una partita maschia, d'altri tempi quella vista quest'oggi contro un avversario ostico che ha venduto cara la pelle fino al triplice fischio finale.

La prima frazione si è chiusa con i dorici in vantaggio merito della rete su calcio di rigore (netto il fallo di mano in area di rigore) realizzato da Apetzeguia. Nella ripresa Le Torri sono saliti di intensità riuscendo con l'ottimo Corinaldesi a trovare la rete del pareggio. Quando ormai il match sembrava indirizzato verso il pareggio ci ha pensato nuovamente Bartoloni (al suo secodo goal consecutivo al Carotti) che dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo ha riportato avanti i suoi. Nel finale ci ha pensato il solito Mastronunzio a chiudere il match dopo una bella percussione sulla destra di Marengo. Con questa vittoria l'Anconitana consolida il suo primo posto in classifica e riporta ad 11 le lunghezze di distacco dall'Osimo Stazione.