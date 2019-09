L'Anconitana è spuntata e il Grottammare ne approfitta: finisce in parità

Mister Ciampelli aveva detto in settimana che questa sarebbe stata una partita difficile. Previsione azzeccata quella del tecnico biancorosso, con l'Anconitana che oggi ha fatto fatica ed è uscita con uno 0-0 dal match casalingo contro un ottimo Grottammare. Gli ospiti sono arrivati al Del Conero con un bilancio di un pareggio ed una vittoria e 0 goal subiti, mostrando anche oggi una grande solidità difensiva.

La partita

L'Anconitana dopo un primo tempo onestamente bruttino, nella ripresa ha buttato il cuore oltre l'ostacolo tentando con grinta, ma poca lucidità, di vincere la partita. Ambrosini ha sfiorato in più di un'occasione la rete del vantaggio ma l'attaccante biancorosso è parso più impreciso del solito. Troppi invece i passaggi sbagliati in fase di manovra, che hanno condizionato pesantemente la fluidità del palleggio. Di fronte però il Grottammare, gagliardo e sempre concentrato, ha fatto la sua partita rischiando nella ripresa di trovare il goal dell'1-0 con l'ottimo De Panicis. Nel finale il forcing dei biancorossi non ha prodotto nulla di rilevante. Con questo pareggio l'Anconitana sale a quota 7 punti in classifica ed ora l'attende la complicata trasferta di Fabriano di domenica 6 ottobre.