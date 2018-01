Prima categoria, Anconitana-Falconara 3-1: segui LA DIRETTA del match

Minuto 94 - FINISCE QUI. L'Anconitana batte il Falconara e riporta ad 11 le lunghezze di vantaggio sull'Osimo Stazione.

Minuto 92 - Occasione Anconitana con Apetzeguia che defilitato sulla sinistra tenta la conclusione vincente. La palla finisce però sull'esterno della rete.

Minuto 90 - Saranno quattro i minuti di recupero.

Minuto 88 - Quarto cambio anche per il Falconara con Tombolini che ha preso il posto di Pelonara.

Minuto 86 - Quarto cambio per i dorici. Esce Pucci per Bartoloni.

Minuto 85 - Nell'Anconitana entra Massei per Strano.

Minuto 78 - Primo giallo per l'Anconitana. Ammonito Rossi.

Minuto 75 - TRIS ANCONITANA!! Mastronunzio raccoglie il velo di Apetzeguia e di prima intenzione apre il piattone destro centrando la sua tripletta personale. Immobile l'incolpevole Caruso.

Minuto 73 - Espulso Prifti per il Falconara per un colpo su Rossi. Poi nell'Anconitana esce Brasili per Polenta.

Minuto 70 - Primo cambio per l'Anconitana. Esce Cardoso per Apetzeguia.

MInuto 65 - Secondo cambio per il Falconara. Esce l'autore del goal Papadopoulos per Noudem.

Minuto 55 - Punizione dai 25 metri per l'Anconitana, sulla palla va Marengo che gira bene sopra la barriera. Attento Caruso che in tuffo respinge bene.

Minuto 54 - Ammonito Pelonara per il Falconara.

Minuto 50 - Ammonito Grilli per il Falconara.

Minuto 49 - Ripresa partita sulla falsa riga del primo tempo. L'Anconitana fa gioco ed il Falconara si chiude bene nella propria metà campo lasciando pochi spazi alla manovra dei biancorossi.

Minuto 45- Inizia il secondo tempo

Ripresa

Minuto 45+1 - Il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi. Brutta Anconitana in questo primo tempo che deve ringraziare il suo capitano, che con la doppietta di oggi ha raggiunto i 20 goal in campionato.

Minuto 45 - L'arbitro concede un solo minuto di recupero.

Minuto 42 - Cambio per il Falconara. Esce Cola per Palazzi.

Minuto 34 - RADDOPPIO ANCONITANA!! Ancora la vipera toglie dai guai la sua squadra sfruttando un bello schema da calcio di punizione. La palla di Marengo è perfetta e passa dietro la barriera, Mastronunzio la raccoglie ed in diagonale batte Caruso.

Minuto 31 - PAREGGIO ANCONITANA!! Dal dischetto va Mastronunzio che indovina l'angolo giusto. I dorici pareggiano tra le vibranti proteste dei giocatori del Falconara.

Minuto 30 - CALCIO DI RIGORE PER L'ANCONITANA. Fallo di mano di Giovannelli che viene ammonito.

Minuto 24 - Primi mugugni dalla tribuna da parte dei tifosi biancorossi. L'Anconitana imprecisa come poche altre volte in mediana che per ora non ha saputo reagire al vantaggio del Falconara.

Minuto 16 - FALCONARA IN VANTAGGIO!! Calcio di punizione dai 35 metri di Prifti che trova Papadopoulos tutto solo in area. Il numero 9 del Falconara in allungo apre il piattone e batte Lori. Ospiti in vantaggio.

MInuto 8 - Occasione Anconitana con Mastronunzio che a giro dal limiite dell'area impegna severamente Caruso.

Minuto 6 - Più pericolosa l'Anconitana in questo inizio di match.

Minuto 1 - Partiti.

Tabellino match

Anconitana: Lori, Brasili, Cesaroni, Rossi, Colombaretti, Della Spoletina, Strano, Marengo, Mastronunzio, Fernandes Cardoso, Pucci

A disp: Ruspantini, Polenta, Fabrizi, Apetzeguia, Bartoloni, Massei

All: Lelli

Falconara: Caruso, Principi, Cola, Pelonara, Bucarelli, Giovannelli, Grilli, Formica, Prifti, Aquilanti, Papadopoulos

A disp: Sartini, Tombolini, Beldomenico, Noudem, Palazzi

All: Claudio Cantani