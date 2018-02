Allerta neve in Regione, stop alle partite: rinviata Chiaravalle-Anconitana

Chiaravalle-Anconitana, gara in programma per la 23a giornata del girone B di Prima Categoria, prevista per domenica 25 febbraio, non si giocherà. Questo il comunicato ufficiale del Comitato Regionale Marche.

«Viste le avverse condizioni atmosferiche previste per il weekend, il Comitato Regionale Marche ha deciso che le gare dei campionati regionali di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Juniores, Allievi e Giovanissimi, in programma nel fine settimana sono state sospese e rinviate». Sempre in mattinata è arrivata la comunicazione dal Comitato Provinciale che anche tutte le gare di terza categoria sono state rinviate.