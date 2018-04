Prima categoria, Anconitana-Castelfrettese 4-0: segui LA DIRETTA

Minuto 95 - Il match finisce qui. All'Anconitana basta un primo tempo spettacolo e batte 4-0 la Castelfrettese. Nella ripresa tanto nervosismo e poche palle goal. A breve il riassunto della sfida.

Minuto 90 - Saranno 5 i minuti di recupero.

Minuto 82 - Entra Puliti. Ultimo cambio per gli ospiti.

Minuto 78 - Entra Guarino per Palloni nella Castelfrettese.

Minuto 75 - Terzo cambio per la Castelfrettese. Entra in campo Serrani per Fratesi.

Minuto 71 - Brutto fallo di Polenta che viene ammonito.

Minuto 69 - Partita nervosissima dopo l'ennesimo scontro a metà campo. Secondo cambio per gli ospiti con Eusebi che prende il posto di Amagliani.

Minuto 67 - Cambio per la Castelfrettese. Entra Sorana per Lazzarini. Nell'Anconitana invece esce Pucci dolorante dopo il fallo subito da Gabrielli ed entra Cesaroni.

Minuto 65 - Bella percussione di Polenta che salta due uomini e conclude a rete, la sua conclusione però viene respinta in corner.

Minuto 60 - Ammonito Gabrielli per un duro fallo a metà campo su Pucci.

Minuto 55 - Bartoloni non ce la fa. Al suo posto entra Cardoso. Il numero 10 biancorosso esce in barella molto dolorante.

Minuto 53 - A terra Bartoloni dopo un brutto fallo di Amagliani. Intanto primo cambio della partita con Fabrizi che prende il posto di Colombaretti.

Minuto 50 - Cosa ha sbagliato la Castelfrettese? In due si presentano davanti a Lori completamente soli ma Lazzarini invece di servire il suo compagno prova il pallonetto che finisce abbondamentente fuori. Ammonito per proteste Colombaretti che chiedeva un fuorigioco.

Minuto 48 - Goal annullato ad Apetzeguia per un fuorigioco che non sembrava esserci. Anconitana vicina al quinto goal.

Minuto 45 - Inizia il secondo tempo. Non ci sono cambi.

RIPRESA

Minuto 45 - Non c'è recupero. Il primo tempo finisce 4-0.

Minuto 42 - POKER ANCONITANA! Primo tempo show dei dorici. Questa volta è Massei ha trovare l'eurogoal con una conclusione all'incrocio. Cremonesi immobile.

Minuto 32 - TRIS DELL'ANCONITANA! Non c'è partita al Del Conero. Rete ancora di Apetzeguia che conclude un'azione da manuale e di destro batte l'incolpevole Cremonesi. Fin'ora dorici praticamente perfetti.

Minuto 30 - Anconitana in completo controllo della partita.

Minuto 15 - RADDOPPIO ANCONITANA. Azione perfetta dei dorici con Mastronunzio che serve di tacco Pucci. La sua conclusione viene respinta da Cremonesi che però non può nulla sul tap-in da 0 metri di Bartoloni.

Minuto 12 - Ci prova anche Mastronunzio con un colpo di tacco sugli sviluppi di un corner. Palla fuori. Nell'azione successiva occasione per Apetzeguia che strozza la conclusione da ottima posizione.

Minuto 7 - ANCONITANA IN VANTAGGIO! Apetzeguia trova la concusione vincente da dentro l'area di rigore. Dorici subito avanti

Minuto 6 - Primo squillo per l'Anconitana con Pucci che calcia dai 25 metri e trova la respinta di Cremonesi.

Minuto 1 - Partiti

Tabellino match Anconitana-Castelfrettese

Anconitana: Lori, Polenta, Brasili, Della Spoletina, Colombaretti, Pucci, Massei, Marengo, Bartoloni, Apetzeguia, Mastronunzio

A disp: Ruspantini, Fabrizi, Fernandes, Cesaroni, Rossi, Strano, Mandorino

Castelfrettese: Cremonesi, Capotondo, Quercetti, Frattesi, Papa, Principi, Rinaldi, Amagliani, Palloni, Gabrielli, Lazzarini

A disp: Marziami, Mazzarini, Eusebi, Puliti, Guarino, Sorana, Serrani