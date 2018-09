Promozione, Anconitana-Cantiano 4-0: segui la DIRETTA del match

Minuto 90+3 - La partita finisce qui. L'Anconitana vince 4-0 e si porta a sei punti in classifica. Il riassunto di quanto successo nei novanta minuti.

Minuto 90 - Saranno 3 i minuti di recupero.

Minuto 85 - Entra Fuligni ed esce Pucci. Finiti i cambi anche per l'Anconitana.

Minuto 77 - Nell'Anconitana entrano Proesmans e Jachetta per Ruibal e Marengo.

Minuto 75 - Ultimo cambio per il Cantiano. Lucertini prende il posto Ciufoli.

Minuto 73 - POKER ANCONITANA! Ruibal si gira in area e non lascia scampo a Pifarotti con un destro mortifero che muore sotto l'incrocio dei pali.

Minuto 70 - Che ha sbagliato Ruibal? Astolfi la mette in mezzo per l'esterno biancorosso che da due passi di testa colpisce male e permette a Pifarotti di bloccare la sfera. Anconitana vicina al 4-0.

Minuto 66 - Entra Piergallini per Zaldua. Altro cambio per l'Anconitana. Quarta sostituzione per il Cantiano che fa entrare Radicchi per Luchetti.

Minuto 62 - Salvatore Mastronunzio fa TRIS!!! La vipera firma il terzo goal per i biancorossi con uno splendido destro incrociato. Partita chiusa al Del Conero.

Minuto 57 - Esce Tomassoni per Virgili. Terzo cambio per il Cantiano.

Minuto 52 - Fuori Zagaglia e dentro Astolfi. Primo cambio anche per l'Anconitana.

Minuto 45 - Inizia la ripresa. Doppio cambio per il Cantiano. Escono Fabrizio Angradi e Bernardini per Salsiccia e Baldeschi.

SECONDO TEMPO.

Minuto 46 - FINISCE IL PRIMO TEMPO. Anconitana in vantaggio di due goal. Reti di Marengo e Zaldua.

Minuto 45 - Miracolo ancora di Lori su Luchetta che da due passi non trova la rete del 2-1.

Minuto 39 - RADDOPPIO ANCONITANA! Eurogoal di Zaldua che servito splendidamente da Mastronunzio si coordina alla perfezione e di destro in girata batte l'incolpevole Pifarotti. Tutto lo stadio applaude il numero 11 biancorosso

Minuto 27 - Occasionissima per Mastronunzio che approfitta di un errato retropassaggio di Filippo Angradi e calcia a botta sicura. La palla finisce di un metro a lato alla sinistra di Pifarotti.

Minuto 24 - GOAL ANCONITANA!! Marengo porta in vantaggio i dorici. Ma che azione per i biancorossi, iniziata da Zaldua e conclusa con un esterno di prima intenzione.

Minuto 22 - Dal corner Cossa cerca il goal olimpico con la palla che sbatte sul palo opposto.

Minuto 21 - Occasione Cantiano! Bella conclusione voltante di Luchetta che da pochi passi impegna severamente Lori. Bravo il portiere dorico a respingere in corner.

Minuto 11 - Fase di studio dopo un inizio ad alto ritmo.

Minuto 5 - Primo squillo per i dorici. Bravo Mastronunzio a controllare un lancio lungo di Pucci e concludere di controbalzo verso la porta difesa da Pifarotti. La sfera finisce però alta sopra la traversa.

Minuto 2 - Bene il Cantiano in questo inizio di match. Subito propositiva la squadra di mister Luchetta.

Minuto 1 - Partiti: Anconitana con maglietta bianca e pantaloncini rossi. Cantiano invece in completo rossoblu.

Fischio d'inizio ore 15:30

Tabellino:

Anconitana: Lori, Pucci, Trombetta, Mercurio, Campione, Visciano, Marengo, Zagaglia, Ruibal, Mastronunzio, Zaldua.

A disp: Martiri, Colombaretti, Proesmans, Astolfi, Fuglini, Jachetta, Piergallini, Njayou, Mechri.

All: Nocera

Cantiano: Pifarotti, Luchetti, Angradi Fabrizio, Tomassoni, Carletti, Angradi Filippo, Chaqroun, Bernardini, Cossa, Luchetti, Ciufoli.

A disp: Ricci, Salsiccia, Pastorelli, Lucertini, Radicchi, Verigili, Bucefalo, Mengoni, Baldeschi.

All: Luchetta