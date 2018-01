Una brutta Anconitana si salva tra le polemiche, a Jesi contro il Borgo Minonna finisce in parità

L'Anconitana trova il pareggio nel finale con Bartoloni e tra le polemiche porta a casa un pareggio molto importante. La versione dei biancorossi vista quest'oggi al Pacifico Carotti di Jesi è stata una delle peggiori di questo anno. Squadra lenta, stanca e senza idee in mediana. Dall'altro lato del campo invece il Borgo Minonna ha disputato una delle migliori prestazioni stagionali: pressing alto, attenzione massima in difesa e belle ripartenze con il duo tutta rapidità Ledesma-Ortolani. I padroni di casa hanno trovato il meritato vantaggio con l'autorete di Colombaretti, dopo una bella percussione di Ledesma. Nella ripresa Lelli ha provato a cambiare qualcosa ma la squadra non ha mai dato la sensazione di essere con la testa sul rettangolo di gioco. La traversa di Piaggesi per il Borgo Minonna ha fatto sobbalzare i tanti tifosi presenti al Carotti. Poi nel finale la rete di Bartoloni, tra le mille proteste dei padroni di casa per il calcio d'angolo dal quale è scaturito il goal. Nel finale l'Anconitana ci ha provato ma ormai era troppo tardi. Con questo pareggio l'Anconitana sale a quota 50 punti e mantiene le undici lunghezze di distacco dall'Osimo Stazione secondo in classifica.