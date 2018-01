Prima categoria, Anconitana-Borghetto 4-1: segui la DIRETTA del match

Minuto 90+3 - L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Anconitana-Borghetto finisce 4-1.

Minuto 90 - Quinto cambio per il Borghetto con Clementi che prende il posto di Lutsak.

MInuto 87 - Terzo cambio per l'Anconitana con Fabrizi che prende il posto di Brasili. Nel Borghetto Spina invece entra per Polonara.

Minuto 83 - POKER ANCONITANA! Rete di Cardoso che da due passi non può sbagliare. Bello l'assist di Mastronunzio autentico mattatore del match.

Minuto 81 - Esce Quercetti per Zaccarelli. Terzo cambio per il Borghetto.

Minuto 78 - Esce Pucci per Polenta. Secondo cambio anche per l'Anconitana.

Minuto 75 - Secondo cambio per il Borghetto. Esce Candelaresi per Brutti.

Minuto 73 - Doppio miracolo di Castelletti su Storani che nega il poker all'Anconitana.

Minuto 70 - TRIS ANCONITANA!!! Ancora Mastronunzio di pallonetto batte Castelletti in uscita. Doppietta per la vipera. Poi cambio nel Borghetto con Malatesta che fa spazio a Corinaldesi.

Minuto 65 - VANTAGGIO ANCONITANA!!!!! MARENGO trova l'eurogoal dai 25 metri con un sinistro al volo imparabile. Nulla può Castelletti che vola ma non riesce neanche a toccare. Dorici sul 2-1

Minuto 63 - Occasionissima Anconitana con Strano che di controbalzo non trova la porta da pochi passi.

Minuto 60 - Conclusione dal limite di Strano che costringe Castelletti alla parata plastica. Il portiere del Borghetto rimane poi a terra infortunato.

Minuto 57 - Espulso Zappi per doppia ammonizione. Borghetto in 10.

Minuto 54 - PAREGGIO ANCONITANA!! 17° goal in campionato di Mastronunzio che da due passi raccoglie il cross di Della Spoletina e batte Castelletti. Proteste del Borghetto per un presunto fuorigioco della vipera.

Minuto 50 - Ammonito Zappi. Secondo giallo per il Borghetto.

Minuto 48 - Occasione Anconitana con Pucci che riceve da Mastronunzio sulla sinistra ma si defila troppo ed il suo tiro finisce alto sopra la traversa.

Minuto 45 - Inizia il secondo tempo. Nessunc cambio per le due formazioni.

RIPRESA

Minuto 45+1 - Finisce il primo tempo.

Minuto 45 - BORGHETTO IN VANTAGGIO!! Incredibile al Del Conero. Bellissima azione di Candelaretti che mette in mezzo un bellissimo pallone dalla sinistra, sulla sfera arriva Polonara che di testa batte l'incolpevole Lori. Ospiti in vantaggio!

Minuto 36 - Ammonito Candelaretti per il Borghetto. Poco prima squillo degli ospiti con un tiro di Quercetti ceh finisce però innocuo tra le bracce di Lori.

Minuto 31 - 4-2-3-1 per l'Anconitana con Storani che andrà ad agire dietro a Mastronunzio. Ai lati il neo entrato Cardoso e Pucci.

Minuto 30 - Primo cambio per l'Anconitana. Esce Massei per Cardoso.

Minuto 28 - E' ancora Pucci a sfiorare la rete per i dorici ma il suo intervento a pochi centimetri dalla porta finisce a lato. Da segnalare la bella percussione ancora una volta di Storani, per distacco il migliore dei suoi.

Minuto 25 - Dopo aver spinto sull'acceleratore ora l'Anconitana manovra a metà campo cercando di aggirare con pazienza la difesa del Borghetto.

Minuto 21 - Primo giallo del match. Ammonito Massei.

Minuto 11 - Ottimo inizio di match per i biancorossi. Borghetto fin'ora non pervenuto.

Minuto 5 - Occasionissima Anconitana con Pucci. L'esterno dorico calcia a botta sicura dall'area piccola dopo una bella azione di Storani ma conclude troppo centralmente.

Minuto 3 - Subito occasione Anconitana con il solito Colombaretti che raccoglie una punizione da sinistra e di piattone manda di poco alto.

Minuto 1 - Partiti. Anconitana in completo rosso mentre pantaloncini blu e maglia gialla per gli ospiti.

Tabellino match

Anconitana: Lori, Brasili, Cesaroni, Della Spoletina, Colombaretti, Massei, Strano, Marengo, Mastronunzio, Storani, Pucci

A disp: Ruspantini, Polenta, Cardoso, Fabrizi

Borghetto: Castelletti, Mondaini, Castignani, Zappi, Bartolucci, Malatesta, Lutsak, Giacani, Quercetti, Candelaresi, Polonara

A disp: Amagliani, Clementi, Burattini, Corinaldesi, Brutti, Spina, Zaccarelli