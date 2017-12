Prima categoria, Anconitana-Belvedere 3-0: segui LA DIRETTA del match

Minuto 92 - L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. L'Anconitana vince 3-0 e chiude e regala ai tifosi la quattordicesima vittoria in questo campionato.

Minuto 90 - Saranno due i minuti di recupero.

Minuto 85 - Ultimo cambio per il Belvedere. Esce Ferrante ed entra Belardinelli.

Minuto 84 - Altri cambi per l'Anconitana. Entrano Viniscius ed esce tra gli applausi Storani. Poi Polenta prende il posto di Colombaretti.

Minuto 82 - Esce Marengo ed entra Massei.

Minuto 78 - Nel Belvedere esce Ballello per Avaltroni.

Minuto 76 - STORANI SHOW!! Tris dell'Anconitana con il numero 10 Storani che raccoglie un assist perfetto di Mandorino e batte Fortuna con un pallonetto perfetto.

Minuto 75 - Spettacolare azione di Storani che dribbla tutti converge al centro e poi si defila sulla sinistra. Il suo mancino incrociato però finisce di poco a lato. Ovazione del pubblico per l'azione del numero 10 biancorosso.

MInuto 70 - Doppio cambio per il Belvedere. Entra Fortuna per Moreschi e Togni per Civenti.

Minuto 65 - Proteste dell'Anconitana per un presunto fallo da rigore su Pucci. Il contatto, seppur lieve, sembra esserci stato.

Minuto 50 - RADDOPPIO ANCONITANA!!! Mastronunzio taglia sulla destra e mette in mezzo una bella palla che viene raccolta e ribadita in rete da Pucci!

Minuto 45 - Al via il secondo tempo. Per i dorici Cesaroni prende il posto di Brasili mentre nel Belvedere Romagnoli prende il posto dell'omonimo Romagnoli.

Ripresa

Minuto 45 - Ci sarà un minuto di recupero. Allo scadere calcio di punizione di Mandorino che finisce di poco alto sopra la traversa. Poi l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Primo tempo dominato dall'Anconitana che però non è riuscita a concretizzare le tante occasioni da rete.

Minuto 41 - Punizione pericolosa per il Belvedere, attenta però la retroguardia dorica a respingere davanti a Lori.

Minuto 39 - Primo giallo anche per l'Anconitana. Ammonito Brasili.

Minuto 33 - Occasione Anconitana! Miracolo di Moreschi su Apetzeguia che a botta sicura non ha trovato la rete del raddoppio. Lo stesso giocatore cubano a fine azione rimane infortunato e viene sostituito da Pucci.

Minuto 27 - Nuova occasione per l'Anconitana questa volta con Storani che in acrobazia centra in pieno la traversa.

Minuto 23 - Primo giallo del match. Ammonito Coltorti per un fallo su Storani.

Minuto 20 - Primo squillo per il Belvedere con Ferrante che tenta il calcio a giro dal limite dell'area. La palla però finisce alta sopra la traversa.

Minuto 14 - Doppia occasione per l'Anconitana!!! Prima Apetzeguia si fa anticipare all'ultimo mentre era tutto solo davanti a Moreschi, poi sulla sfera si avventa Mastronunzio che incredibilmente a porta vuota da 3 metri colpisce il palo.

Minuto 13 - Ottimo avvio di partita per i ragazzi di Lelli che hanno subito sbloccato il match. Belvedere fin'ora tutto chiuso nella propria metà campo.

Minuto 8 - ANCONITANA IN VANTAGGIO!! Calcio d'angolo di Mandorino con Mastronunzio che spizzica sul secondo palo. Sulla palla arriva il cubano Apetzeguia che di testa firma la rete del vantaggio. Terza rete nelle ultiime due partite per l'attaccante biancorosso.

Minuto 3 - Dorici in campo con il consueto 4-3-3. Confermati in avanti Storani, Apetzeguia e Mastronunzio. In difesa dopo un turno di riposo torna Colombaretti con Della Spoletina che viene spostato sulla sinistra. A centrocampo dopo la squalifica torna Marengo.

Minuto 1 - Partiti.

TABELLINO:

Anconitana: Lori, Brasili, Della Spoletina, Rossi, Colombaretti, Mandorino, Strano, Marengo, Mastronunzio, Apetzeguia

A disp: Ruspantini, Cesaroni, Polenta, Vinicius, Massei, Pucci, Fabrizi

All: Lelli

Belvedere: Moreschi, Ferretti, Spezie, Ballello, Coltorti, Francescangeli, Romagnoli, Togni, Ferrante, Birarelli, Mazzoli

A disp: Fortuna, Avaltroni, Bartolucci, Federici, Romagnoli, Civenti, Belardinelli

All: Togni