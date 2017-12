L'Anconitana chiude il 2017 con una vittoria, è show al Del Conero contro il Belvedere

L'Anconitana mette sotto l'albero l'undicesima vittoria consecutiva e regala ai tifosi l'ennesima gioia di questo campionato. Nell'ultima partita prima della sosta natalizia, i ragazzi di mister Lelli sfoderano una prestazione di livello che mostra una volta ancora lo strapotere di questa squadra in un campionato ormai virtualmente chiuso.

Se nei primi 15 minuti si è vista un'Anconitana in leggera difficoltà a trovare la giusta manovra, negli altri 75 la squadra ha lasciato le briciole al malcapitato Belvedere, che non è mai riuscito ad arrivare dalle parti di Lori. A sbloccare il match è stato Apetzeguia (poi uscito per infortunio) alla sua terza rete nelle ultime due partite. Nella ripresa goal di Pucci (su bell'assist di Mastronunzio) e di Storani che con un pallonetto perfetto si è meritato l'ovazione dei circa 300 tifosi presenti al Del Conero. Con questa vittoria i dorici chiudono il 2017 con 14 vittorie ed una sconfitta.