Promozione, Anconitana-Barbara: tutte le informazioni sui biglietti

Archiviato il passaggio del turno in Coppa Italia, i Biancorossi si rituffano in campionato forti delle tre vittorie consecutive. Per la seconda uscita casalinga i ragazzi di Mister Nocera ospitano il Barbara secondo in classifica. I biglietti saranno acquistabili soltanto al botteghino dello Stadio Del Conero dalle ore 14.00. Di seguito i prezzi dei tagliandi:

Tribuna laterale 10,00 Euro

Tribuna centrale 15,00 Euro

Ingresso gratuito per gli under 14

Si ricorda che sarà l'ultimo giorno disponibile per sottoscrivere gli abbonamenti. Previsto il servizio navetta gratuito per i diversamente abili e gli over 70 dal parcheggio dello stadio Del Conero fino all'ingresso.