Anconitana e buon cibo, per i tifosi c'è un regalo tutto da gustare

Il titolare del ristorante macelleria Qualità è Amore di Giuseppe Cingolani ha rafforzato il proprio legame con la Società Dorica. Il ristorante macelleria sito in Ancona in via Primo Maggio 25 e a Villa Musone in Via Giosuè Carducci 14 è un luogo dove si uniscono l’amore e la passione per la carne. Il rinnovo della partnership con la società Biancorossa sarà ancora più forte. L’incremento economico è un attestato di fiducia nei confronti del progetto del Presidente Stefano Marconi.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal titolare Giuseppe Cingolani: “Ho voluto rinnovare la fiducia al progetto del Presidente Marconi perché credo nel calcio come veicolo di positività e spero che possa essere un traino per tutta la città di Ancona. Grazie al calcio oltre che alla mia attività ho fatto conoscere chi sta dietro al ristorante. Spero di fare da traino per altri imprenditori perché all'Anconitana ci sono persone serie alle quali mi sono sentito di dare ancora un maggiore sostegno”.

Per dare maggiore spinta alla campagna abbonamenti e venire incontro ai tifosi Biancorossi, Il ristorante macelleria Qualità è Amore offre 200,00 Euro (20 sconti da 10,00 Euro ciascuno a fronte di 30,00 Euro di spesa) sull’acquisto della carne a chi si presenterà con l’abbonamento presso il punto vendita sito in Ancona.