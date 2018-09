Un pò di Falconara anche in Nazionale, primo gol in azzurro per Sofia Luciani

La rete nel sacco, la notizia che arriva da Leganés (Spagna) dove si stanno giocando le partite di qualificazione all'Europeo di calcio a 5 femminile, la festa che scatta anche a Falconara: Sofia Luciani ha segnato il suo primo gol in Nazionale. Ieri pomeriggio il capitano e giocatrice simbolo del Città di Falconara ha realizzato la terza rete nell'8-2 alla Romania. Una gioia per tanti tifosi delle Citizens. Quella contro la Romania era la seconda gara del girone. L'Italia, forte anche del successo per 6-1 contro la Polonia, è a punteggio pieno a pari punti con la fortissima Spagna. Domani alle 19 lo scontro diretto che deciderà quale delle due squadre accederà alla fase finale del torneo.