Città di Falconara, il mercato porta sorprese: ecco Lidia Moreira

Velocità, potenza e gol al servizio del Città di Falconara. Sarà una sorpresa per tutti i tifosi l’arrivo tra le Citizens della portoghese Lidia Moreira, new entry nel roster agli ordini di mister Massimiliano Neri nella finestra invernale del futsalmercato. Pivot o laterale offensiva, la portoghese ha 24 anni e arriva per la sua prima esperienza in Italia dal Novasemente.

Nonostante la giovane età vanta già oltre 100 presenze e 80 gol nel massimo campionato portoghese. Numeri che le hanno fatto conquistare anche la Nazionale lusitana con la quale ha collezionato 25 presenze e 14 gol. Vestirà la maglia numero 8 e potrà esordire già domani (domenica 19, PalaBadiali, ore 17.30) contro il Montesilvano. La dirigenza del Città di Falconara ringrazia Estrela Paulo della Topballer Sport Management e Vincenzo Portelli della Penta Sport Consulting per la riuscita dell’operazione.