Falconara studia da corazzata e fa un regalo ai tifosi: ecco Nona

Sul biglietto da visita ha una 90ina di gol in tre stagioni e la spettacolare rete in rovesciata contro la Ternana, ripresa anche dalla web tv della Gazzetta dello Sport. I tifosi del Città di Falconara hanno sofferto quando lo scorso anno, in gara-3 del playoff, ha colpito ma ora un sogno si realizza: Maria Angeles Navarro Saez, Nona, per tutti, è una Citizens. L’ok è arrivato nei giorni scorsi, al termine di una trattativa portata avanti dal gm Lorenzo Mondini.

I Città di Falconara ringrazia la Five Futsal Women per il buon esito della trattativa. Catalana di 29 anni, Nona è in Italia da tre stagioni. L’esordio nella serie A italiana con il Breganze, poi due anni di Kick Off. Anni accomunati da giocate di una classe cristallina e da caterve di gol. “Sono molto contenta della scelta che ho fatto. Voglio dare il meglio di me alla società e alla squadra - commenta la giocatrice - Per me è un orgoglio essere qui. Ogni volta che sono venuta a giocare al PalaBadiali ho sentito molto il calore del pubblico. Mi aspetto aggiungere tutti gli obiettivi della società”.