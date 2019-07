Falconara scatenato, si consolida la difesa: ecco la portoghese Isa Pereira

Nuovo colpaccio in entrata per il futsalmercato del Città di Falconara che dà il benvenuto in rosa a Isa Pereira. Difensore centrale, la portoghese classe 95 arriva da due grandi stagioni con il Real Statte. In precedenza, al suo arrivo in Italia, c’era stato il Sandos (ora Salinis). “Sono davvero contenta di venire al Falconara – commenta la Pereira – perché la società mi ha seguita, mi ha presentato le proprie proposte in modo professionale e perché mi sono sentita lusingata da tanto interesse ricevuto. Tutte le volte che sono stata al PalaBadiali come avversaria ho sentito il calore della gente e parlando con le giocatrici mi hanno sempre parlato di serenità e tranquillità, elementi importanti per lavorare bene. Mi sono fatta l’idea di una società che potrebbe permettermi di continuare il mio percorso in Italia, dove potermi esprimere al meglio mettendo in mostra le mie capacità. Questi aspetti mi hanno convinta a indossare la maglia delle Citizens. Allo Statte, dopo due anni devo solo ringraziare: ho vissuto dei bei momenti, sono stata veramente bene e mi ha dato la possibilità di crescere e dimostrare la giocatrice che sono. Ora penso che sia il momento di abbracciare un nuovo progetto e Falconara mi ha dato la sensazione che si possibile continuare a migliorare con loro”.

Un innesto di spessore per la retroguardia azzurra, vero punto di forza del roster della scorsa stagione per mister Massimiliano Neri, in vista del prossimo campionato di Seria A femminile di calcio a 5. “Da questa nuova stagione – prosegue Isa - voglio potere ricambiare la fiducia che mi è stata data, migliorando e aiutando la squadra ad arrivare ai suoi obiettivi. Spero di regalare tante gioie a chi ci segue, dalla società, agli sponsor e tutti i tifosi”.