Quante ex, Citizens e Delfine amichevole in famiglia: in gol Ferrara, De Angelis, Carrubba e Di Sanza

Le doppiette di Ferrara e De Angelis nella vittoria del Città di Falconara, in amichevole contro la Dorica Torrette Femminile. Partita giocata quasi in famiglia visti i trascorsi. Dal tecnico delle doriche Mirco Massa, già sulla panchina Citizens fino al 2016, passando per le giocatrici che nel corso degli anni si sono trasferite dal Palascherma di Ancona al PalaBadiali di Falconara e viceversa. Come le Delfine Lorenza Romagnoli (ieri assente), Giulia Chiaraluce, Michela Amedano e Marta Severini e la stessa Ferrara, dallo scorso dicembre con il falco sul cuore. "Come prima partita abbiamo fatto abbastanza bene - commenta il mister falconarese Massimiliano Neri - Si sono sentiti i carichi di lavoro, ma c'è stato grande impegno da parte di tutte".

Sgambata interessante per amalgamare le squadra. Senza Luciani (ancora in Nazionale), con la portoghese Correia e Verzulli non ancora al pronte per il campo e quindi a riposo, le falconaresi hanno dovuto fare i conti con le dimensioni del Palascherma, più piccolo rispetto al Badiali. Di Carrubba e di Di Sanza le reti delle anconetane. "Abbiamo provato in campo le cose su cui abbiamo lavorato in allenamento - aggiunge Neri - ma non siamo state lucide sotto porta vanificando alcune trame offensive molto interessanti". Il programma di preparazione atletica prosegue: sedute mattutine e pomeridiane e, domenica 23, nuova amichevole, stavolta a Chiaravalle contro la Fiberpasta dell'indimenticabile Claudia Catena.