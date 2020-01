Fine settimana da incorniciare per il settore giovanile del Cus calcio a 5

Nel campionato nazionale under 19 di categoria il Cus Ancona in casa travolge per 10 a 4 il Cagli. Per la formazione guidata da Michele Riste si tratta di una vittoria di fondamentale importanza che rilancia il Cus Ancona in piena zona playoff. Gara quella giocata al Palacus di Posatora che è sempre stata amministrata dal Cus Ancona che è andato in rete con Lamberti, Gusella, Angelani e Cantarini autori di una doppietta a testa oltre alla marcature messe a segno da Venturini e Bisha. Cus Ancona che tornera in campo sabato prossimo sempre in casa contro il Corinaldo.

Una tredicesima giornata che si preannuncia particoilarmente complicata per la formazione di Riste anche per il fatto che il Corinaldo al momento si trova in testa alla classifica con 32 punti. Chi invece sembra non conoscere fermate è l'under 17 guidata da Alessio Santilli. Dopo aver conquistato la Coppa Marche di categoria, il Cus Ancona nel girone gold si trova in testa alla classifica con 9 punti frutto di tre vittorie ottenute in altrettante gare di campionato. Dopo aver superato l'Ascoli e il Tolentino sabato a finire sotto i colpi della formazione cussina il San Costanzo sconfitto per 6 a 3. Protagonista assoluto Cardinali autore di una tripletta nel tabellino dei marcatori anche Fuligni, Astuti e Memoli. Cus Ancona under 17 che tornerà in campo sabato pomeriggio in quel di Senigallia con la formazione rivierasca che nell'ultimo turno di campionato ha dato del filo da torcere all'Ostrense l'altra capolista del girone assieme al Cus Ancona.