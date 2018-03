Futsal, Fioretti regala al Cus Ancona tre punti di platino: Forlì ko

Il Cus Ancona può continuare la sua corsa playoff, e può farlo soprattutto grazie al suo talento classe 1997. E’ un goal di Iuri Fioretti, nel finale, a decidere Cus Ancona – Forlì Calcio a 5 terminata 2-1 in favore dei padroni di casa. Partita molto tattica, con poche occasioni, dove solo un guizzo nel finale ha regalato tre punti dal valore inestimabile ai dorici permettendogli di avanzare in classifica. Pensare che nelle prime battute tutto sembrava mettersi bene per gli anconetani, in vantaggio al quarto minuto con una rete di capitan Junior.

Nonostante l’1-0, tuttavia, gli ospiti non si sono scomposti dimostrando di non meritare affatto la classifica attuale. Il pareggio arriva al quattordicesimo con Cangini Greggi, bravo e scaltro nello sfruttare una palla vacante sul secondo palo. Nella ripresa il Cus Ancona prova a spingere sull’acceleratore con Casagrande in grande spolvero nel chiudere la porta. L’episodio determinante al diciannovesimo, a sessanta secondi dallo scadere. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla rotola al limite dell’area, Fioretti ci si avventa e piazza un missile sotto l’incrocio. E’ il 2-1 che fa esplodere il PalaCus e permette agli uomini di Fabio Carletti di vivere una sosta tranquilla.